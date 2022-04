Latem 1969 roku w Harlemie odbyła się seria darmowych, plenerowych koncertów zorganizowanych pod szyldem Festiwalu Kultury Harlemu. Wzięły w nich udział największe gwiazdy afroamerykańskiej muzyki, a całe wydarzenie zarejestrowały kamery. I choć spodziewano się, że tzw. "Czarny Woodstock" będzie cieszył się popularnością, żadna stacja nie była zainteresowana jego wyemitowaniem, a nagrany materiał spoczął na półce.

Wideo Gladys Knight and the Pips Midnight Train to Georgia

Blisko 50 lat później zarchiwizowane cyfrowo nagrania stały się esencją dokumentu "Summer of Soul". Po raz pierwszy pokazano w nim fragmenty występów, a całość okraszono wspomnieniami żyjących gwiazd i uczestników wspomnianej imprezy.

Reklama

Jak informuje portal "Variety", latem 2023 roku Festiwal Kultury Harlemu powróci do miejsca, w którym odbył się w 1969 roku. Podobnie jak i wtedy, również i teraz będzie miał formę darmowych, plenerowych koncertów zorganizowanych w Mount Morris Park. Organizatorami koncertów będą uczestnik oryginalnych wydarzeń Musa Jackson oraz Nikoa Evans i Yvonne McNair.

Wideo SUMMER OF SOUL | Official Trailer | In Theaters and on Hulu July 2

Z takiego efektu popularności swojego dzieła cieszą się twórcy filmu. "Jedną z rzeczy, które chcielibyśmy, aby się wydarzyły za sprawą 'Summer of Soul', było otworzenie możliwości dla innych do opowiedzenia ich historii poprzez różne formy ekspresji. W szczególności dla ludzi z Harlemu. Musa to właściwa osoba do organizacji takiego festiwalu. W pełni zakorzeniona w tutejszej społeczności i idealna do reprezentowania Harlemu" - powiedział producent oscarowego dokumentu, Joseph Patel.

"Tutaj zapuściłem korzenie, byłem podlewany i urosłem. Wierzę, że to idealny moment na pokazanie światu żywiołowości współczesnego Harlemu. Muzyki, jedzenia, wyglądu - wszystkiego. Oryginalne koncerty były naprawdę niepowtarzalnym doświadczeniem, którego nie zapomnę. Wraz z tą inicjatywą chcemy stworzyć coś, co wywoła w naszej społeczności to samo poczucie dumy, które odczuwałem w 1969 roku. Chcemy pokazać cały zakres naszej działalności: energię, muzykę, kulturę. Chcemy, aby ludzie zrozumieli, że ten festiwal jest tworzony przez ludzi, którzy pochodzą z tej społeczności, tutaj mieszkają i tutaj pracują" - dodał Musa Jackson.

Dokument wyreżyserował legendarny perkusista Questlove.