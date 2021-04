Czadoman nie zwalnia tempa. Kiedy premiera płyty "Czadomania 3"?

Zwycięzca show "Twoja twarz brzmi znajomo" Czadoman prezentuje trzecią odsłonę przygód superbohatera polskiej sceny disco / dance.

Czadoman zapowiada nowy album AKPA

Na płycie "Czadomania 3" znajdą się dobrze znane przeboje i bonusy, które mogą zaskoczyć niejednego fana Czadomana.

Lista obejmuje m.in. takie utwory, jak "Jedziemy z blondi", kawałki nawiązujące do początków historii o słynnej, tańczącej jak szalona Rudej, ale i te lekko odbiegające stylistyką od pozostałych, które wybrzmiewają zarówno na domówkach, jak i największych festiwalach muzyki dance.

"Czadomania 3" trafi do sprzedaży 30 kwietnia.

Wokalista naprawdę nazywa się Paweł Dudek. Popularność przyniosła mu wydana oryginalnie w 2014 r. płyta "Czadomania", która pokryła się podwójną platyną za sprzedaż ponad 60 tys. egzemplarzy.

Z tego wydawnictwa pochodzą przeboje "Ruda tańczy jak szalona", "Chodź na kolana", "Kochane Panie" czy ballada "Pokochaj mnie".

Ten pierwszy singel zanotował ponad 126 mln odsłon.

Clip Czadoman Ruda tańczy jak szalona

Wokalista pojawił się w dziewiątej edycji "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami" (zajął tam 10. miejsce). Dużo lepiej poszło mu w innym show Polsatu - jesienią 2020 r. został zwycięzcą 13. odsłony "Twoja twarz brzmi znajomo".

Po wygranej w programie ukazała się nowa wersja płyty "Czadomania" - "Czadomania 2.0" poszerzona o cztery utwory, w tym nowe wersje "Ruda tańczy jak szalona" (Hot Mix), "Bliźniaczki" (Hot) i "Jestem super bohaterem" (Remix) oraz kolędę "Przybieżeli do Betlejem".

Oto szczegóły płyty "Czadomania 3":

1. "Jedziemy z blondi"

2. "Chodź na barana"

3. "Hey hey bawmy się"

4. "Zostań tu"

5. "Jak to jest"

6. "Moja bejbe"

7. "Dziewczyna z Instagrama"

8. "Roześmiana"

9. "Lato"

10. "Bo to jest miłość"

Bonusy:

11. "Kotek i Myszka (Pobawimy się)"

12. "Bo to jest miłość" (Extended)

13. "Moja bejbe" (Extended)

14. "Hey hey bawmy się" (RMX).