Cynthia Weil nie żyje. Zmarła w wieku 82 lat. Tekściarka, która na koncie ma m.in. słynne utwory jak "You've Lost That Lovin' Feelin", "Here You Come Again", "Through The Fire" była jedną z najsłynniejszych autorek tekstów wszech czasów.

"Moja matka, Cynthia Weil, była najwspanialszą matką, babcią i żoną, o jaką nasza rodzina mogła kiedykolwiek prosić. Była moją najlepszą przyjaciółką, powierniczką i partnerką w zbrodni, a także idolką i pionierką kobiet w muzyce" - powiedziała TMZ jej córka, dr Jenn Mann. Potwierdziła, że Cynthia Weil odeszła w czwartek wieczorem.

Reklama

Autorka w 2010 roku została wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame wraz z mężem, Barrym Mannem. To właśnie w duecie powstawały ich największe przeboje. Byli małżeństwem przez 62 lata.

Wśród najpopularniejszych piosenek współtworzonych przez Weil są "You've Lost That Lovin' Feelin" The Righteous Brothers, "Here You Come Again" Dolly Parton, "On Broadway" The Drifters i George'a Bensona, "Uptown" The Crystals, "You're My Soul and Inspiration" The Righteous Brothers, "We Gotta Get Out of this Place" The Animals, "Kicks" Paul Revere & the Raiders, "Walking in the Rain" The Ronettes czy "Through the Fire" Chaka Khan, które zostało później wykorzystane przez Kanyego Westa w jego debiutanckim singlu "Through the Wire".

Wideo You've Lost That Loving Feeling Righteous Brothers JAR-ReMix Stereo HiQ Hybrid JARichardsFilm

Duet Weil/Mann był doceniony przez branżę muzyczną - nominowano ich do Oscara, zdobyli także 2 nagrody Grammy. Za "Somewhere Out There" Lindy Ronstadt i Jamesa Ingrama z filmu "An American Tail" Stevena Spielberga małżeństwo otrzymało pierwszą w historii nagrodę National Academy of Songwriters Life Achievement Award.

Żegnając się z ukochaną żoną, matką i babcią rodzina gwiazdy dodaje: "Nagrodzone Grammy teksty Cynthii Weil poruszyły serca i dusze setek milionów ludzi na całym świecie, czyniąc ją jedną z najbardziej kultowych autorek piosenek XX wieku". Jej mąż, Barry Mann nie ukrywa: "Jestem szczęściarzem. Miałem dwoje w jednym, moją żonę i jedną z największych autorek piosenek na świecie, moją duszę i inspirację".

Wideo youtube