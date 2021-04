Cross Vault zarejestrowali trzecią płytę

"As Strangers We Depart" - to tytuł nowego albumu doommetalowców z niemieckiego Cross Vault.

Zespół Cross Vault przygotował nowy materiał /materiały prasowe

Nowy longplay Cross Vault nagrano, zmiksowano oraz poddano masteringowi w studiu Sculpt Sound pod okiem L. Teubla.

Następca albumu "The All-Consuming" z 2015 roku trafi na rynek 28 maja nakładem niemieckiej Iron Bonehead Productions.

Płyta wyjdzie w wersji CD w digipacku oraz wersja winylowa.

Z premierowym utworem "The Unknown Rewinds" Cross Vault możecie się zapoznać poniżej:

Oto lista kompozycji albumu "As Strangers We Depart":

1. "Golden Mending"

2. "The Unknown Rewinds"

3. "Gods Left Unsung"

4. "Other Rivers"

5. "Ravines"

6. "As Strangers We Depart"

7. "Silent Wastes Untrod".