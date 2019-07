Crimson Moon przed premierą płyty "Mors Vincit Omnia"

Blackmetalowy Crimson Moon wyda pod koniec sierpnia nowy album.

Crimson Moon odlicza do premiery /Oficjalna strona zespołu

Czwartą płytę Crimson Moon zarejestrowano we francuskim studiu Hybreed (perkusja) i niemieckim Oneironaut (bas, wokal, klawisze).

Miks i mastering wykonano w serbskim studiu Wormhole pod okiem Phaesphorosa.

Następca albumu "Oneironaut" (2016 r.) ujrzy światło dzienne 30 sierpnia w barwach francuskiej Debemur Morti Productions.

Autorem okładki jest włoski artysta Daniele Valeriani, który w tej dziedzinie współpracował wcześniej m.in. z Mayhem i Dark Funeral.

Wyjaśnijmy, że motorem napędowym Crimson Moon jest Scorpios Androctonus, amerykański muzyk, który aktualnie mieszka w Niemczech.



Nowy longplay Crimson Moon promuje teledysk do premierowej kompozycji "Godspeed Angel Of Death". W utworze tym zaśpiewali gościnnie Lord Angelslayer z fińskiego Archgoat oraz Proscriptor McGovern z amerykańskiego Absu.

Z wideoklipem "Godspeed Angel Of Death" Crimson Moon możecie się zapoznać poniżej:

Clip Crimson Moon Godspeed, Angel of Death (ft. Proscriptor & Lord Angelslayer)

Oto program albumu "Mors Vincit Omnia":



1. "Vanitas"

2. "Altars Of Azrael"

3. "Godspeed Angel Of Death"

4. "Upon The Pale Horse"

5. "Parcae - Trinity Of Fates"

6. "Mors Vincit Omnia"

7. "Funeral Begotten"

8. "Tempus Fugit".