Craven Idol po nagraniach albumu "Forked Tongues"

Londyńska grupa Craven Idol zarejestrowała trzecią płytę.

Zespół Craven Idol przygotował nowy materiał /materiały prasowe

Album "Forked Tongues" powstał (w tym miks i mastering) w studiu Vagrant Recordings pod okiem Toma Dringa.

Autorem okładki pierwszej od czterech lat płyty angielskich black / thrashmetalowców jest uznany artysta Eliran Kantor.

Nowy longplay Craven Idol będzie mieć swą premierę 23 lipca pod banderą amerykańskiej Dark Descent Records.

Wytwórnia z Kolorado zapowiada wersję CD oraz edycję winylową.

Album "Forked Tongues" Craven Idol pilotuje utwór "Iron Age Of Devastation", którego możecie posłuchać poniżej:

Wideo Craven Idol - Iron Age of Devastation

Na płycie "Forked Tongues" usłyszymy siedem kompozycji. Oto ich tytuły:

1. "Venomous Rites"

2. "The Wrath Of Typhon"

3. "Iron Age Of Devastation"

4. "Even The Demons"

5. "Forked Tongues"

6. "Deify The Stormgod"

7. "The Gods Have Left Us For Dead".