Córka Michaela Jacksona nago w kampanii butów

Paris Jackson wzięła udział w sesji reklamowej nowej kolekcji butów. Na zdjęciach córka króla popu pozuje nago.

Paris Jackson nie wstydzi się swojego ciała

Paris Jackson przyjęła zaproszenie od marki RE/DONE i wzięła udział w kampanii promującej nową kolekcję butów.

Córka Michaela Jacksona do reklamy została sfotografowana przez niemieckiego artystę Juergena Tellera, który był autorem zdjęcia z pierwszej okładki polskiej edycji "Vogue'a".

Na fotografii Paris Jackson pozuje nago, a jej piersi zakrywa jedynie reklamowany but.



"Ciało ludzkie jest piękną rzeczą i bez względu na to, jakie masz 'wady', czy to blizny, czy nadwaga, rozstępy, piegi, cokolwiek, to jest piękne" - pisała kiedyś Paris Jackson.



