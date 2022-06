Consumption: Drugi album "Necrotic Lust" gotowy. Kiedy premiera?

Grind / deathmetalowy Consumption, którego głównym źródłem inspiracji pozostaje liverpoolski Carcass, wyda swój nowy longplay nakładem niderlandzkiej Hammerheart Records. Premierę "Necrotic Lust" zaplanowano na 26 sierpnia (CD w digipacku, na winylu).

Autorem okładki drugiego albumu Szwedów jest kolumbijski artysta Julian Mora. W utworze "Ground Into Ash And Coal" wystąpił gościnnie, a jakże!, sam Jeff Walker, frontman kultowego Carcass.

Następca debiutu "Recursive Definitions Of Suppuration" z 2020 roku ma być, jak czytamy, albumem, którego Carcass nigdy nie nagrał po "Necroticism - Descanting The Insalubrious" (1991 r.).

Dodajmy, że założycielem i liderem Consumption jest stojący przy mikrofonie gitarzysta Håkan Stuvemark, członek Wombbath, któremu towarzyszy m.in. perkusista Jon Skäre.

Pierwszą płytę "Recursive Definitions Of Suppuration" Consumption możecie sobie przypomnieć poniżej:

Wideo Consumption - Recursive Definitions Of Suppuration (Full Album Stream)

Oto program albumu "Necrotic Lust":

1. "Suffering Divine"

2. "The Last Supper"

3. "Necrotic Lust"

4. "A Secret Colisum"

5. "Ground Into Ash And Coal"

6. "Offspring Inhuman Conceived"

7. "Twisted Shaped Reality"

8. "Circle Of Pain"

9. "Devices For The Sentenced".