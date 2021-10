Coldplay wyda jeszcze tylko 3 albumy! To naprawdę koniec?

W przeddzień premiery dziewiątego studyjnego albumu Coldplay zatytułowanego "Music of the Spheres" lider zespołu, Chris Martin przekazał fanom wiadomość: nagramy jeszcze tylko trzy albumy. Muzyk zapewnił, że to nie żart. Dodał też, że to nie oznacza końca kariery brytyjskiej grupy, która nadal zamierza koncertować.

Clip Coldplay Viva La Vida (Live In São Paulo)

Od wydania ostatniego studyjnego albumu Coldplay, "Everyday Life", minęły dwa lata. Cierpliwość fanów została wynagrodzona i 15 października ukazał się kolejny, dziewiąty, krążek brytyjskiego zespołu. Przy okazji promocji płyty Chris Martin podzielił się z fanami dalszymi planami zespołu. Podczas rozmowy z Andym Bushem, w audycji brytyjskiej rozgłośni Absolute Radio, Martin ogłosił, że zespół planuje nagrać jeszcze tylko trzy albumy.

Reklama

Coldplay i Tove Lo na PGE Narodowym 1 / 22 Tove Lo Źródło: INTERIA.PL Autor: Marcin Bąkiewicz udostępnij

"Myślę, że na 12. albumie zakończymy nasz muzyczny katalog. Pewne jest jednak to, że zawsze będziemy chcieli występować na żywo, tak jak Stonesi. To byłoby wspaniałe, jeśli nadal w wieku 70 lat będziemy mogli koncertować, a ludzie będą chcieli przychodzić na nasze występy" - wyjaśnił Chris Martin cytowany przez "The Independent".

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Coldplay Clocks

Choć ta wiadomość mogła nieco zasmucić fanów, z pewnością przez najbliższych kilka lat mogą oni liczyć na muzyczną ucztę serwowaną przez brytyjskich muzyków. Jak na razie ci mogą poszczycić się dość pokaźnym dorobkiem muzycznym. Nie licząc najnowszej płyty, brytyjski zespół rockowy wydał osiem albumów studyjnych, sześć albumów koncertowych, sześć albumów kompilacyjnych, cztery albumy wideo, trzydzieści siedem singli, czternaście singli promocyjnych, trzy single charytatywne i sześćdziesiąt dwa teledyski, sprzedając ponad 100 milionów albumów na całym świecie.

Coldplay w Polsce 2022. Bilety

Coldplay zagra w Polsce 8 lipca 2022 r. Koncert odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie. Bilety będą dostępne od 22 października (piątek), od godziny 10:00. Gościem specjalnym będzie H.E.R..

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Coldplay wystąpi w Warszawie w 2022 roku materiały promocyjne

Choć jeszcze niedawno zespół zapowiadał, że nie będzie koncertował ze względu na zanieczyszczenie środowiska przez samoloty i produkcję show, teraz zapowiada, że trasa ma być ekologicznym ewenementem na rynku koncertów. "MUSIC OF THE SPHERES WORLD TOUR" ma być przyjaznym środowisku wydarzeniem, podczas którego jeden sprzedany bilet, to jedno zasadzone drzewo. Muzycy przyznają, że koncerty są dla nich ważne, ale chcą też troszczyć się o dobro planety.