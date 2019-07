Co słychać u Leny Katiny z t.A.T.u.?

Na początku XXI wieku Lena Katina i Julia Wołkowa podbijały listy przebojów na całym świecie jako duet t.A.T.u. Ta pierwsza 26 lipca wydała nowy album pt. "Mono". Jak dziś wygląda kontrowersyjna wokalistka?

Lena Katina i Julia Wołkowa podbijały listy przebojów na począku XXI wieku /NORTHFOTO / Reporter

"Nas nie dogoniat", "Ja soszła s uma", "All About Us" - to tylko niektóre z hitów rosyjskiego duetu t.A.T.u., który na początku tego wieku święcił ogromne sukcesy.

Debiutancki album zespołu, który ukazał się w 2001 roku, pokrył się w Polsce platyną, docierając do pierwszego miejsca OLiS. To właśnie na nim znalazły się największe przeboje Leny Katiny i Julii Wołkowej - "Ja soszła s uma", "Nas nie dogoniat" czy "30 minut".

Dziewczyny popularność podkręcały również swoimi kontrowersyjnymi zachowaniami, aż w końcu zaczęły twierdzić, że tworzą związek.

W 2009 r. wokalistki poinformowały o zakończeniu działalności. Rosjanki powróciły pod starym szyldem na potrzeby Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi w 2012 r., jednak równie szybko - w oparach skandalu - ponowie się rozstały.



Obie wokalistki obrały zupełnie inne drogi swoich karier. Wołkowa w dalszym ciągu wzbudzała sensację i stała się bardziej celebrytką niż wokalistką, co chwilę informując o kolejnych operacjach plastycznych.



Katina postawiła na solową działalność. Wokalistka przeprowadziła się do Los Angeles, gdzie rozpoczęła nagrania swojego debiutanckiego albumu. Ten ukazał się w 2014 roku i nosił tytuł "This Is Who I Am", co ciekawe płyta cieszyła się zainteresowaniem nie tylko w Rosji, ale również w Ameryce Południowej. Wszystko za sprawą remiksu piosenki "Never Forget You".



Zdjęcie t.A.T.u. / Jeff Kravitz / Getty Images

Zdjęcie t.A.T.u. w 2003 rok / Scott Gries / Getty Images

Popularność Katiny była tak duża na tym kontynencie, że piosenkarka dwa lata później wypuściła specjalną wersję płyty nagraną w języku hiszpańskim "Esta Soy Yo".



Kolejna płyta członkini t.A.T.u. ukazała się 26 lipca 2019 roku i jest to tym razem ukłon w stronę fanów z rodzimego kraju wokalistki. Rosyjskojęzyczny krążek "Mono" zawiera osiem piosenek, a promowały go utwór tytułowy oraz singel "Star Trek".



"Mój solowy, rosyjski album 'Mono' w końcu się ukazał. Emocje mnie po prostu przerastają. Jestem bardzo dumna ze swojej pracy. Moim zdaniem, zrobiliśmy kawał dobrej roboty Dlaczego "my"? Bo za tym albumem stoję nie tylko ja, ale wiele osób, które włożyły w to swoją duszę. Mam nadzieję, że nasza praca zostanie doceniona, chociaż jestem pewna, że nie obędzie się bez krytyki" - napisała na Instagramie Katina.