Co dalej z grupą Piękni i Młodzi? Dawid Narożny opublikował oświadczenie

Skandalem zakończył się konflikt pomiędzy byłymi małżonkami z discopolowej grupy Piękni i Młodzi. W mediach pojawiły się informacje o fizycznym ataku, którego tłem są prywatne sprawy Magdaleny i Dawida Narożnych. Tymczasem okazuje się, że te sytuacje nie wpłyną na dalszą przyszłość zespołu.

Grupa Piękni i Młodzi w komplecie: od lewej Daniel Wilczewski, Magda Narożna i Dawid Narożny /ForumGwiazd / Agencja FORUM

Przypomnijmy, że pochodząca z Łomży formacja w szybkim tempie zdobyła status gwiazdy disco polo. Grupa była pierwszym w historii gatunku zespołem, który awansował do finału polsatowskiego show "Must Be The Music".

Trio tworzą Magdalena i Dawid Narożny oraz Daniel Wilczewski. Pod koniec czerwca 2019 r. na facebookowym profilu grupy pojawił się komunikat o rozwodzie liderów, którzy mają 9-letnią córkę Gabrielę. Byli małżonkowie dalej występują razem na scenie.

Szybko okazało się, że Dawid i Magda znaleźli już nowych partnerów. Mężczyzna związał się z blondynką o imieniu Joanna.

Z kolei Magda Narożna pod koniec września 2019 r. oficjalnie pokazała swojego nowego ukochanego. To Krzysztof Byniak, z którym wokalistka bawiła się na weselu przyjaciół.

Po koncercie grupy podczas Sylwestra Marzeń z Dwójką w Zakopanem doszło do sprzeczki między obiema parami. W jej efekcie do szpitala trafiła ukochana Dawida Narożnego.

Obie strony podkreślają jednak, że prywatne sprawy nie wpłyną na dalszą działalność grupy Piękni i Młodzi.

Swoje oświadczenie wystosował na Instagramie Dawid Narożny, dementując plotki o rozpadzie zespołu.



"Kategorycznie zaprzeczam wszelkim treściom pojawiającym się w mediach dotyczącymi mojej osoby jak i dalszej działalności zespołu. Jednoznacznie oświadczam, iż moje najbliższe plany zawodowe związane są tylko i wyłącznie z kontynuowaniem kariery artystycznej w zespole Piękni i Młodzi. Nie widzę podstaw ku temu aby wydarzenia ostatnich dni miały wpływ na funkcjonowanie zespołu gdyż zbyt wiele pracy, czasu, poświęceń i serca włożyłem w ten zespół" - napisał.

"Uwielbiam swoją prace i kocham grać dla was dlatego mam nadzieję, że kolejne koncerty będą tak liczne i energiczne jak poprzednie. Nie zamierzam mieszać życia prywatnego z pracą gdyż zawsze profesjonalnie podchodzę do wypełniania swoich obowiązków. Pojawiające się pogłoski dotyczące planowania rozpoczęcia innych projektów artystycznych są nieprawdziwe" - podkreślił Dawid Narożny.

Dorobek zespołu obejmuje płyty "Niewiara" i "Tak już bez ciebie" oraz pięć singli, które osiągnęły wielomilionową oglądalność.Największe przeboje to "Ona jest taka cudowna" (ponad 77 mln odsłon), "Kocham się w tobie" (ponad 59 mln), "Tak już bez ciebie" (ponad 46 mln, posłuchaj! ), "Niewiara" (45 mln, posłuchaj! ) i "Chciałabym spać z tobą" (40 mln).

Na fali popularności grupy Magda Narożna w połowie 2015 r. pojawiła się na okładce magazynu "CKM".

Z piosenką "Na serca dnie" Piękni i Młodzi bez powodzenia próbowali swoich sił w eliminacjach do Eurowizji 2016.

