Cirith Ungol: Sprawdź utwór z nowej płyty "Dark Parade"

"Velocity (S.E.P.)" usłyszymy na "Dark Parade", szóstym longplayu Cirith Ungol, który swą przygodę z muzyką metalową zaczynał na początku lat 70.

Nowa płyta kwintetu z miasta Ventura w Kalifornii będzie mieć swą premierę 20 października nakładem Metal Blade Records. Materiał dostępny będzie w wersji CD w digipacku, cyfrowo oraz w pełnym wachlarzu edycji winylowych.

Przypomnijmy, że "Forever Black", powrotny album Cirith Ungol, trafił na rynek w 2020 roku i był pierwszym longplayem Kalifornijczyków od blisko 30 lat.

Singel "Velocity (S.E.P.)" Cirith Ungol możecie sprawdzić poniżej:

Wideo Cirith Ungol - Velocity (S.E.P.) [OFFICIAL]

Cirith Ungol - szczegóły albumu "Dark Parade" (tracklista):



1. "Velocity (S.E.P.)"

2. "Relentless"

3. "Sailor OnThe Seas Of Fate"

4. "Sacrifice"

5. "Looking Glass"

6. "Dark Parade"

7. "Distant Shadows"

8. "Down Below".