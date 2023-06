Cinemon wraca z nowym albumem. Posłuchaj "Supercharged"!

Cinemon, rockowe trio pochodzące z Krakowa, ponownie rozpali scenę muzyczną swoim długo oczekiwanym czwartym albumem "Supercharged". Skład zespołu to: Michał Wójcik (gitara, wokal), Kuba Pałka (bębny, wokal) oraz Tomek Bysiewicz (bas).

W trakcie niezwykłej podróży, która rozpoczęła się w 2006 roku, zespół wydał trzy płyty długogrające oraz koncertował w 13 krajach, porywając publiczność od Kanady po Grecję, pozostawiając ślad w sercach entuzjastów rocka na całym świecie.

Czerpiąc inspirację z legend, takich jak Led Zeppelin, Jimi Hendrix i Neil Young, a także pionierów grunge'u, takich jak Pearl Jam i Alice in Chains, brzmienie Cinemon płynnie łączy elementy klasycznego rocka, bluesa, współczesnej alternatywy, a nawet free-jazzu, tworząc unikalną dźwiękową tożsamość, która wymyka się z ciasnych szufladek.

