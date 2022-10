Ciara traktuje "Better Thangs" jak manifest: "Teraz jestem na drodze do lepszych rzeczy". Summer Walker dodaje gościnną zwrotkę godną gwiazdy. Do singla powstał teledysk autorstwa Mii Barnes. W ciągu czterech dni obejrzano go milion razy.



Jak mówi Ciara: "'Better Thangs' to kawałek R&B, który z miejsca poprawi wam humor i dobrze wpłynie na wiele aspektów życia. Chciałam tym utworem dać wam radość i inspirację do nieustannej ewolucji i pracy nad sobą. Bardzo szanuję moją Summer i uważam, że nasza współpraca była kwestią czasu, bo obie świetnie się dowiadujemy, wywodzimy się z podobnego miejsca, a przede wszystkim mamy wspólny cel: sprawić, by ludzie dążyli do tego, na co zasługują... czyli na lepsze rzeczy w życiu!"

"Better Thangs" to następca utworu "JUMP" wydanego latem tego roku. Singel zdobył pochlebne recenzje w "Billboardzie", Pitchforku i wielu innych mediach. Dziennikarze UPROXX pochwalili piosenkę za niesamowitą energię, a na łamach Pop Sugar mogliśmy przeczytać: "Ten taneczny utwór, pierwszy od dwóch lat, przenosi nas do najwspanialszych klimatów z początku lat zerowych i takich utworów Ciary jak "Goodies" czy "1, 2 Step".

Ciara intensywnie przygotowuje się do premiery swojego ósmego długogrającego albumu.

Kim jest Ciara?

W trakcie swojej kariery, Ciara utorowała sobie drogę do zostania jedną z najbardziej cenionych artystek XXI wieku w USA. Odtworzenia jej utworów są liczone w miliardach, a wokalistka ma na koncie kilkadziesiąt multiplatynowych, platynowych i złotych odznaczeń na całym świecie. Do jej najważniejszych utworów należą "One Step, Two Step", "Goodies", "Body Party", "I Bet" czy "Level Up".



Ciara świetnie czuje się nie tylko w studiu czy na scenie, ale także na małym oraz dużym ekranie. W 2023 roku będziemy mogli oglądać ją w nowej adaptacji "Koloru purpury". Artystka zarządza ponadto studiem produkcyjnym Why Not You Productions, jest współwłaścicielką firm Ten To One oraz The House of LR&C (marka modowa założona wspólnie z mężem Russellem Wilsonem w 2020). Jest członkinią zarządu Why Not You Foundation oraz współautorką książki dla dzieci "Why Not You?", która trafiła na listę bestsellerów "The New York Times".