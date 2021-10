Podczas pandemicznych lockdownów Christina Aguilera nie marnowała czasu. Spędzała wiele czasu w studiu, dzięki czemu nagrała wiele premierowych utworów. Według nowych informacji są to piosenki hiszpańskojęzyczne, a gwiazda ma ich na tyle dużo, że już wkrótce zacznie je wydawać w formie EP-ek. Na trackliście każdej znajdzie się w sumie sześć piosenek.

Nowa muzyka może pojawić się jeszcze w tym roku. Będzie to jej pierwszy obcojęzyczny album od czasu "Mi Reflejo (My Reflection)" z 2000 roku.

Christina Aguilera powraca z nową muzyką

To nie wszystko, co zapowiada wokalistka. W przyszłym roku chce dodatkowo wydać te wszystkie utwory, które nie znalazły się na EP-kach. "Było tak dużo materiału, że będziemy go wydawać przez cały przyszły rok, po sześć piosenek co kilka miesięcy" - powiedziała Aguilera w rozmowie z ABC Audio.



"Jestem naprawdę podekscytowana wydaniem tej muzyki w inny sposób.. i zabraniem was w tę niesamowitą podróż.. To jest efekt mojej pracy z miłości do części mnie i części mojej kultury, która jest dla mnie tak ważna, a która nie zawsze jest wydobywana w mojej angielskiej muzyce" - zaznaczyła wokalistka tłumacząc decyzję o nagraniu płyty po hiszpańsku.



Ostatnio Christina Aguilera zaśpiewała motyw przewodni do najnowszego filmu animowanego "Rodzina Addamsów 2".



Dyskografię Aguilery zamyka album "Liberation" z 2018 roku.