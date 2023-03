Cher szykuje dla swoich fanów nie lada niespodziankę. W wywiadzie udzielonym niedawno "E! News" słynna amerykańska piosenkarka ujawniła, że już wkrótce rozpocznie wytężoną pracę w studiu nagrań. Gwiazda wybiera się do Wielkiej Brytanii, gdzie zamierza przygotować materiał na aż dwie nowe płyty. Obie wyprodukuje obecny partner wokalistki, młodszy od niej o 39 lat producent muzyczny Alexander Edwards.

"Niedługo lecę do Anglii, aby nagrać dwa albumy. Niektóre piosenki napisał Alexander, więc jestem bardzo podekscytowana. Myślę, że każdy artysta, który ma w zanadrzu coś wyjątkowego, czuje ekscytację. Nie mogę się doczekać" - wyjawiła Cher. I dodała, że jeszcze w tym roku planuje wyruszyć w trasę koncertową. "Staram się wrócić do formy" - zdradziła.

Reklama

Cher potwierdza nowy związek. "Miłość nie dba o liczby"

O autorce przeboju "Believe" jest ostatnio głośno właśnie ze względu na jej nowy związek. W listopadzie 2022 roku 76-letnia gwiazda estrady potwierdziła krążące od pewnego czasu plotki o romansie z młodszym o niemal cztery dekady Edwardsem. Nazywaną Boginią Popu piosenkarka zamieściła wówczas w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym pozuje u boku ukochanego, a w podpisie stwierdziła: "Miłość nie dba o liczby". Co zgoła oczywiste, w sieci natychmiast pojawiły się nieprzychylne opinie na temat wybranka wokalistki. Wielu fanów Cher zarzuciło mu, że spotyka się z piosenkarką wyłącznie po to, by zdobyć popularność.

Clip Cher Believe

W obronie Edwardsa stanęła wtedy sama Cher. "Nie urodziłam się wczoraj. Ale pewna jestem jednego - nigdy nie dostaniemy w miłości żadnej gwarancji. Za każdym razem, gdy dokonujesz wyboru, podejmujesz ryzyko. Ja zawsze ryzykuję. Taka już jestem" - odpowiedziała na krytyczne komentarze zaniepokojonych fanów.

A w grudniu w programie "The Kelly Clarkson Show" rozpływała się nad swoim ukochanym. "Wiem, że na papierze wygląda to trochę komicznie, ale naprawdę świetnie się dogadujemy. On jest po prostu cudowny, a ja rzadko mówię to o mężczyznach. Alexander jest życzliwy, inteligentny, bardzo utalentowany i niesamowicie zabawny" - powiedziała.

Osoba z bliskiego otoczenia Cher zapewniała niedawno w rozmowie z "Us Weekly", że piosenkarka jest bardzo szczęśliwa w nowym związku. "Ona ma świadomość tego, że ludzie są sceptyczni ze względu na dużą różnicę wieku, ale kompletnie się tym nie przejmuje. Łączy ich coś naprawdę wyjątkowego. Cher dawno nie czuła się tak seksowna i adorowana. Zawsze pociągali ją młodsi faceci i nie jest to jej pierwsza tego typu relacja. Różnica polega na tym, że u boku Alexandra czuje się naprawdę pewnie, dlatego postanowiła upublicznić ich związek. Są w sobie bardzo zakochani" - wyjawił informator serwisu.

Zdjęcie Cher i Alexander Edwards po raz pierwszy zostali przyłapani kilka dni temu / zerojack/Star Max/ Contributor / Getty Images

Alexander Edwards jest wiceprezesem działu A&R w Def Jam. Z wytwórni pochodzą m.in. Rihanna, Pusha T, Nas, Public Enemy czy Justin Bieber. Wcześniej spotykał się z Amber Rose, z którą ma trzyletniego syna Slasha.

Cher natomiast była w związku małżeńskim z Sonnym Bono, a później z Greggiem Allmanem. W międzyczasie spotykała się m.in. z Tomem Cruisem, Valem Kilmerem czy liderem Kiss, Gene'em Simmonsem.