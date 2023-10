Britney Spears właśnie zapowiedziała, że już pracuje nad kolejną książką. "Drugi tom ukaże się po premierze pierwszego" - ogłosiła gwiazda.

Wiosną wokalistka ukończyła spisywanie swoich wspomnień. Autobiografia Księżniczki Popu zatytułowana "The Woman in Me" ma ukazać się 24 października nakładem Gallery Books, oddziału prestiżowego wydawnictwa Simon & Schuster. Zdobywczyni nagrody Grammy opisała na kartach książki m.in. swoją pełną wzlotów i upadków drogę na szczyt, zmagania z problemami natury psychicznej i niesławną kuratelę, którą przez 13 lat sprawował nad nią jej ojciec Jamie.

"To odważna i zdumiewająco poruszająca opowieść o wolności, sławie, macierzyństwie, przetrwaniu, wierze i nadziei" - brzmi oficjalny opis publikacji. "Zeznania Britney w sądzie wstrząsnęły światem, zmieniły prawo i pokazały jej inspirującą siłę i odwagę. Jesteśmy niezwykle dumni, że pomogliśmy jej podzielić się swoją historią. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że ten pamiętnik będzie wydawniczo-literackim wydarzeniem roku" - powiedziała w oświadczeniu Jennifer Bergstrom, wiceprezeska i wydawczyni Gallery Books.

Nie chcieli wydania autobiografii Britney Spears. Szykuje już kolejną

Na krótko przed premierą swojej książki Spears przygotowała dla fanów kolejną niespodziankę. Artystka ogłosiła, że jest w trakcie pisania kontynuacji pamiętnika. Gwiazda zamieściła na Instagramie krótki filmik z podróży prywatnym odrzutowcem, który opatrzyła wymownym podpisem. "Latam i piszę! Drugi tom ukaże się po premierze pierwszego" - oznajmiła triumfalnie wokalistka, nie podała jednak dokładnej daty.

Powodem, dla którego Spears zdecydowała się na napisanie kontynuacji swojej biografii, są prawdopodobnie zmiany zachodzące właśnie w jej życiu. W połowie sierpnia dowiedzieliśmy się, że 41-letnia piosenkarka rozwodzi się z młodszym od niej o 12 lat modelem Samem Asgharim po zaledwie 14 miesiącach małżeństwa. Zagraniczne media donosiły niedawno, że w autobiografii Spears nie pojawi się wątek rozwodu. Ten wątek Britney może chcieć opisać w zapowiedzianym drugim tomie.

Wspominanie byłych partnerów przysporzyło wokalistce problemów już przy pierwszej części wspomnień. Kilka miesięcy temu zagraniczne media donosiły, że wiadomość o nadciągającej premierze "brutalnie szczerego" pamiętnika Spears mocno zaniepokoiła "dwóch wpływowych mężczyzn z branży rozrywkowej".

W maju cytowany przez "The Sun" informator zdradził, że chodzi o Justina Timberlake'a i Colina Farrella, z którymi wokalistka przed laty się spotykała. Adwokaci gwiazdorów próbowali ponoć zapobiec publikacji kompromitujących szczegółów z ich życia. "Niektóre rewelacje Britney już zostały usunięte, ale wciąż jest tam dużo wstrząsających historii, które mogą im zaszkodzić. Justin i Colin są świadomi tego, co mogła o nich napisać" - wyjawiła osoba z bliskiego otoczenia piosenkarki.