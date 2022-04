"Used To Know Me" to piąty - po "Beg For Your", "Good Ones", "Beg For You" i "Baby - singel Charli XCX, promujący jej nowy album "Crash".

Reżyserem nowego teledysku, w którym widzimy Charli w kilku stylizacjach, w tym mocno prowokacyjnym stroju zakonnicy, został Alex Lill.

Płyta "Crash" trafiła do sprzedaż 18 marca. Promowana była m.in. w "Saturday Night Live". Sama wokalistka mówi, że jest ona "przepełniona seksem".

Clip Charli XCX Used To Know Me

Charli XCX wraca do Polski

Piąty album pochodzącej z Wielkiej Brytanii artystki zyskał uznanie w oczach krytyków (ocena 79/100 w serwisie Metacritic) oraz trafił na szczyt listy sprzedażowej na Wyspach (to pierwszy album Charli, który tego dokonał).

Wokalistka w ramach promocji płyty ruszyła w światową trasę koncertową. Podczas europejskiej części gwiazda odwiedzi również Polskę. Wystąpi 3 czerwca na Orange Warsaw Festival.



