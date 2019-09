Chada i film "Proceder": Zwiastun dla widzów dorosłych

Prawie pół miliona odsłon ma już oficjalny zwiastun filmu "Proceder" opowiadającego o życiu i śmierci rapera Tomasza Chady. Film zakwalifikował się do konkursu głównego trwającego obecnie 44. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni.

Grób Tomasza Chady w Józefowie /Szymon Starnawski/Polska Press / East News

"Proceder" to poruszająca historia rapera Tomasza Chady - chłopaka z blokowisk, z duszą poety i darem do wpadania w poważne kłopoty. Prawdziwy i szczery do bólu w swoich tekstach, Chada ginie w niewyjaśnionych okolicznościach zostawiając zszokowanych fanów i dziewczynę, którą kochał - czytamy.

Wideo "Proceder" - oficjalny zwiastun

Za stworzenie filmu "Proceder" (posłuchaj utworu "Proceder" Chady!) odpowiada ekipa Global Studio, a jego reżyserem został Michał Węgrzyn ("Wściekłość"). Autorem zdjęć jest brat reżysera, Wojciech Węgrzyn, który ma w dorobku teledyski dla raperów.

W roli głównej zobaczymy Piotra Witkowskiego ("Miasto 44", "Kamerdyner"), a oprócz niego w filmie zagrali: Antoni Pawlicki, Agnieszka Więdłocha, Małgorzata Kożuchowska, Marcin Troński, Jan Frycz, Sonia Bohosiewicz, Gabriela Muskała, Ewa Ziętek i Krzysztof Kowalewski. Na ekranie pojawią się też raperzy: Vienio, Kali, Zbuku i Bajorson.



Zdjęcia z planu filmu "Proceder" 1 / 5 Sasha Kowalewski i Piotr Witkowski na planie filmu "Proceder" Źródło: materiały prasowe Autor: Tomasz Ozdoba - Global Studio udostępnij

"Proceder" zakwalifikował się do konkursu głównego 44. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. Premierę produkcji w kinach ostatecznie przesunięto z 4 października na 15 listopada.

Dodajmy, że wraz z premierą filmu do sprzedaży trafi specjalny album kompilacyjny Chady, gdzie znajdą się też jego niepublikowane numery. Te doniesienia potwierdził na gali Popkillerów prezes Step Records, Paweł Krok.



Małgorzata Kożuchowska bierze ślub na planie filmu "Proceder" 1 / 7 Małgorzata Kożuchowska i Marcin Kali Gutkowski na planie filmu "Proceder" o życiu rapera Tomasza Chady Źródło: MWMedia Autor: Jarosław Antoniak udostępnij

Tajemnicza śmierć Chady

39-letni Tomasz Chada zmarł 18 marca 2018 roku w szpitalu psychiatrycznym w Rybniku. Trafił tam po tym, gdy w innej placówce na oddziale ortopedycznym (przebywał tam z urazem kręgosłupa; efekt skoku z trzeciego piętra pod wpływem środków odurzających) wszczął awanturę.

Oficjalną przyczyną śmierci gwiazdora było zatrzymanie akcji serca, jednak okoliczności śmierci rapera wciąż budzą mnóstwo wątpliwości.

Clip Chada Kiedy jak nie dziś

Sprawą niewyjaśnionej śmierci Chady zajęła się prokuratura. Śledztwo prowadzone jest pod kątem niedopełnienia obowiązków i ewentualnego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy policji, a także pracowników szpitali.



Zdjęcie Chada / Step Records / materiały prasowe

Wstępna sekcja zwłok wykluczyła śmierć rapera w wyniku działań funkcjonariuszy. Obecnie prokuratura czeka na wyniki badań toksykologicznych.