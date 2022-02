"The Pestilence", nową EP-kę deathmetalowców ze Szwecji, nagrano, zmiksowano i poddano masteringowi w rodzimym studiu Sellnoise, gdzie nad przebiegiem sesji czuwał Jonas Arnberg.



Okładkowe zdjęcie to dzieło autorstwa Susan Wicher. Oprawą graficzną zajął się indonezyjski artysta Dwi Nugraha.



"Materiał ten, czerpiąc inspiracje z dawnej thrashowej sceny, zwłaszcza tej niemieckiej, przenosi nas w przeszłość, do początków Centinex. Co do samej produkcji, zależało nam na oldskulowym, naturalnym brzmieniu, czyli czymś będącym jawnym przeciwieństwem dzisiejszych standardów. Pozostajemy zatem w przeszłości i zagłębiamy się jeszcze bardziej w historię ekstremalnego metalu, naszym zdaniem bowiem przeszłość jest bardziej świetlana niż przyszłość" - powiedział Martin Shulman, basista, założyciel i główny kompozytor Centinex.



"Armageddon", "Evil Is Evil", "Tremble In Fear", "Torture" i "Afraid Of The Light" - to utwory, które usłyszymy na "The Pestilence". Ostatnia z wymienionych kompozycji pojawi się jako bonus wyłącznie w wersji CD.

EP-ka "The Pestilence" ujrzy światło dzienne 1 kwietnia nakładem pilskiej Agonia Records (CD, winyl, kaseta).

Nowy materiał Centinex pilotuje numer "Armageddon". Nakręcony do niego teledysk możecie go sprawdzić poniżej:

Clip Centinex Armageddon