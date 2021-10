Celine Dion do Las Vegas miała wrócić 5 listopada. Premiera nowego show przygotowanego dla Resort World Theatre musiała jednak zostać przesunięta. Wszystko z powodu problemów zdrowotnych gwiazdy.

W komunikacie menedżmentu gwiazdy ujawniono, że wokalistka cierpi na ciężkie i uporczywe skurcze mięśniowe, które nie pozwalają jej występować. Dion nie może brać również udziału w próbach. Dodano też, że lekarze cały czas przeprowadzają badania i próbują poradzić sobie z problemami artystki.



Celine Dion ma problemy zdrowotne. Co jej dolega?

Nie ujawniono, dlaczego u Dion doszło do problemów ze zdrowiem. Drżenie mięśni to nieprzyjemna przypadłość, do której doprowadzić m.in. brak niektórych pierwiastków w organizmie (przykładowo magnezu lub potasu), a ich utrata wiąże się z odwodnieniem, przepracowaniem i stresem.

Wokalistka również zabrała głos:

"Jestem załamana. Razem z moim zespołem pracowaliśmy nad nowym programem przez ostatnie osiem miesięcy i niemożność otwarcia go w listopadzie wprawia mnie w smutek nie do opisania. Czuję się, że zawiodłam swoich partnerów, a szczególnie przepraszam wszystkich fanów, którzy planowali przyjazd do Las Vegas" - czytamy.



Celine Dion sporo schudła. Jak komentowała zmianę wyglądu?

W ostatnich latach zdrowie Celine Dion było przedmiotem licznych dyskusji w mediach. Wokalistka po śmierci męża sporo schudła, a niektóre z plotek sugerowały, że może się nawet głodzić.

Dion miała okazję już kilkakrotnie odpowiadać na pytania dotyczące jej wyglądu. "Nie jestem anorektyczką. Ludzi wkurza, że jestem chuda bez żadnego wysiłku. Byłam taka zawsze przez całe życie. Nikt z mojej rodziny nie miał problemów z nadwagą" - tłumaczyła w "The Guardian".



Celine Dion - koncert w Polsce

Najbliższe miesiące mają być bardzo intensywne dla Celine Dion. Wokalistka oprócz rezydentury w Las Vegas planuje dokończyć europejską część trasy koncertowej "Celine Dion Courage World Tour", która miała odbyć się wiosną 2020 roku.

Kanadyjska diva wystąpi również w Polsce. Koncert zostały przełożone na 18 czerwca 2022 r. (Atlas Arena w Łodzi) i 19 czerwca 2022 r. (Tauron Arena Kraków).