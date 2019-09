Celine Dion: Nigdy nie znajdę takiej miłości jak Rene

Celine Dion podczas najnowszego wywiadu wyznała, że nie znajdzie już takiej miłości, jaka łączyła ją ze zmarłym mężem René Angélilem - najważniejszym mężczyzną w jej życiu.

Celine Dion opowiedziała o miłości swojego życia / Samir Hussein/Redferns /Getty Images

Celine Dion w jednym z najnowszych wywiadów powiedziała, że nadal uważa się za "najszczęśliwszą kobietę na świecie" ponieważ spotkała na swojej drodze mężczyznę życia - zmarłego już męża René Angélila.

Wideo Rene Angelil nie żyje. Mąż Celine Dion przegrał walkę z rakiem (Agencja TVN/x-news)

Reklama

"Muszę powiedzieć, że nadal czuję się, jakbym była najszczęśliwszą kobietą na świecie, ponieważ umawiałam się z najlepszym mężczyzną na świecie - ojcem moich dzieci" - powiedziała w rozmowie dla Entertainment Tonight Celine Dion.

Gwiazda poślubiła René - swojego wieloletniego menedżera - końcem 1994 roku. Para doczekała się trójki dzieci, wszystkie zostały poczęte metoda in vitro. Ich starszy syn, Rene Charles, ma już 18 lat, a bliźniaki Nelson i Eddy są dziewięciolatkami.



Celine Dion podczas Paris Fashion Week haute couture 1 / 15 Celine Dion to jedna z tych gwiazd, które interesują się m.in. modą i uczestniczą w pokazach kolekcji największych marek. W tym roku artystka przyleciała do Paryża, by uczestniczyć w Paris Fashion Week haute couture jesień-zima 2019. Źródło: Getty Images Autor: Jacopo Raule udostępnij

51-letnia artystka nie zapomina o zmarłym w 2016 roku z powodu nowotworu gardła mężu. Jak zdradziła, był on jej największą miłością, a pamięć o nim trwa dzięki dzieciom:



"I każdego dnia wciąż go widzę, ponieważ trójka moich dzieci... wygląda tak jak on i robi tak wiele rzeczy jak on, to jest niesamowite. Był wyjątkowym człowiekiem" - powiedziała gwiazda.



Zdjęcie Celine Dion z nieżyjącym mężem René Angélilem / Gabe Ginsberg/WireImage / Getty Images

"Rene jest ze mną cały czas. I dlatego znajduję odwagę. Dlatego jestem silna i dlatego znajduję z czasem jeszcze większą siłę, gdyż jako samotna mama muszę uczyć moje dzieci niezależności, ponieważ niezwykle ważne jest, aby być w życiu niezależnym".



Celine Dion nie jest obecnie w żadnym związku, a zapytana podczas rozmowy o taką możliwość, choć nie zaprzeczyła, to stwierdziła z przekonaniem, że "nigdy więcej nie odnajdzie takiej miłości jak Rene".

Celine Dion pokazała bliźniaki! 1 / 6 Źródło: Agencja FORUM udostępnij

Rene-Charles Angelil: 17-letni syn Celine Dion 1 / 6 Rene-Charles Angelil Źródło: East News Autor: Jean-Marc Haedrich/SIPA udostępnij