Celine Dion nie do poznania! Najnowsze zdjęcie gwiazdy wywołało burzę

Celine Dion nie przestaje zaskakiwać. 49-letnia kanadyjska gwiazda wyraźnie odczuwa większą niż kiedykolwiek swobodę w modowych stylizacjach, na jakie się decyduje. Wydaje się, że kanadyjska wokalistka uporała się już ze śmiercią męża, Rene Angelila. Wieloletni menedżer i odkrywca talentu Celine Dion zmarł na dwa dni przed swoimi 74. urodzinami, 14 stycznia 2015 roku po długotrwałej walce z rakiem. Po raz pierwszy wykryto u niego tę chorobę w 1999 r., co skłoniło Dion do przerwania kariery. W połowie 2016 r. wokalistka wróciła do koncertowania oraz do studia nagraniowego. To wówczas do sklepów trafił jej francuskojęzyczny album "Encore Un Soir".