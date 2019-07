Cattle Decapitation po nagraniach

Death / grindcore’owcy z Cattle Decapitation mają za sobą nagrania ósmego longplaya.

Cattle Decapitation nagrali ósmy album /Oficjalna strona zespołu

Radykalni piewcy supremacji zwierząt z San Diego w Kalifornii po raz kolejny współpracowali z producentem Dave’em Otero, właścicielem studia Flatline Audio w Denver w stanie Kolorado.

“Choć jestem kompletnie wykończony, rozpiera mnie duma w związku z albumem, który razem poskładaliśmy. Mogę was zapewnić, że nie było żadnego chodzenia na skróty ani przymykania oczu na detale, a każda sekunda tej płyty okupiona została ciężką pracą od A do Z" - zapewnił Otero.

"Były to dwa wyczerpujące miesiące, ale mamy dla was coś naprawdę wyjątkowego" - dodał Travis Ryan, wokalista Cattle Decapitation.

Album "Death Atlas", tak bowiem brzmi jego tytuł, będzie mieć swą premierę 29 listopada, tradycyjnie w barwach Metal Blade Records.

"The Anthropocene Extinction", poprzednia płyta Cattle Decapitation, ujrzała światło dzienne w połowie 2015 roku. Materiał ten promował wideoklip "The Prophets Of Loss", który możecie zobaczyć poniżej: