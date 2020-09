Cassie o problemach po ciąży: Nie mogłam się poznać samej siebie

Wokalistka Cassie przyznała, że po urodzeniu córki Frankie przytyła 27 kilogramów. Wszystko przez poporodowe zapalenie tarczycy.

Cassie zachorowała po porodzie /Jason LaVeris /Getty Images

Cassie i jej mąż Alex Fine córkę Frankie przywitali na świecie w grudniu 2019 roku. Wokalistka na blogu "What Healthy Looks Like to Me" zdradziła, że powrót do formy zajął jej więcej czasu niż się spodziewała. Wszystko przez problemy zdrowotne.

Gwiazda na zmianę chudła i tyła, a wahania jej wagi sprawiły, że zgłosiła się do lekarza (potrafiła w szybkim czasie zrzucić dziewięć kilogramów, by kilka tygodni później przybrać na wadzę ponad sześć kilogramów).

Wokalistka dowiedziała się, że zachorowała na poporodowe zapalenie tarczycy. Cassie zmieniła z tego powodu dietę w obawie, że jej obecne schorzenie zamieni się w chorobę Hashmioto. "Ostatnie trzy miesiące były pełne przygnębienia i konfuzji" - mówiła.



Była partnerka Diddy'ego przyznała, że gdy zrozumiała, co dzieje się z jej ciałem, mogła dobrać też odpowiednie ćwiczenia i odpowiednio o siebie zadbać.

"Obecnie jestem w lepszej formie niż przed porodem. Nie sądzę, że kiedykolwiek czułam się tak dobrze" - podsumowała.

Fani Cassie od ponad 14 lat czekają na kontynuacje jej debiutu "Cassie". Wokalistka w ostatnich latach prezentowała jedynie pojedyncze single.