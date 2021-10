Artyści bardzo chętnie wykorzystują profile w mediach społecznościowych do mówienia o swoich nowych projektach, relacjonowania spotkań czy koncertów oraz do zapowiadania przyszłych premier. Dzięki temu, że materiały są publikowane na kontach należących do idoli, ich fani czują, że mają z nimi stały kontakt, a wszelkie opinie, które zamieszczą, dotrą bezpośrednio do nich.

"Media społecznościowe są dla mnie chyba najlepszą w tym momencie platformą nie tylko do pokazania siebie, swojego ja, ale też właśnie do pokazania się szerszej publiczności" - mówi agencji Newseria Lifestyle Carla Fernandes, wokalistka.

Carla Fernandes przyznaje, że jest w stałym kontakcie ze swoimi fanami. W miarę możliwości stara się odpowiedzieć na każdą wiadomość. Nie ukrywa też, że czasami jest zaskoczona treścią tych, które do niej docierają.

"Generalnie dosyć często pojawiają się zaproszenia na randki, jakieś różne rzeczy, ale mi to kompletnie nie przeszkadza, póki to jest na tym etapie, że to po prostu jest wiadomość, próba kontaktu. Jeżeli to by zaszło gdzieś dalej, to myślę, że już byłoby troszkę gorzej, bo jednak takie zagrożenie, że nie wiadomo kogo się poznaje. A więc są różne dziwne zapytania, ale mimo wszystko bardzo je doceniam, bo to znaczy, że komuś zależy na jakiejś relacji ze mną i lubi mnie obserwować, lubi to, co robię, więc chce się ze mną jakoś skontaktować" - mówi piosenkarka.

Rolę mediów społecznościowych w kreowaniu wizerunku i możliwości szybkiego nawiązania kontaktu ze swoimi fanami docenia również Sara James, która w grudniu będzie reprezentować Polskę podczas finału konkursu Eurowizji Junior w Paryżu. Wokalistka ma jednak świadomość, że od takich platform jak Facebook, Instagram czy TikTok można się szybko uzależnić. Trzeba więc zachować zdrowy rozsądek, by nie zatarła się granica między tym, co realne a wirtualne.

"Media społecznościowe to jest coś, czego tak naprawdę każdy z nas używa. Przyznam się, że teraz na pewno więcej na nich siedzę, ale z umiarem. Trzeba uważać, bo łatwo można się uzależnić, wiadomo. Ale dzięki mediom ja też mogę rozmawiać z fanami, pisać z nimi i doceniać ich pracę, więc to jest bardzo fajna sprawa" - mówi Sara James, wokalistka.