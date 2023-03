Pierwszym hitem reprezentującym lata 80., który osiągnął ten sukces, była piosenka "Sweet Child O' Mine" Guns N' Roses. Pozostałe utwory reprezentujące tę niezapomnianą muzyczną epokę, które znalazły się w klubie YouTube Billion Views, to piosenka A-ha "Take On Me", utwór Michaela Jacksona "Billie Jean", "Never Gonna Give You Up" Ricka Astleya, "Girls Just Want To Have Fun" Cyndi Lauper, a także takie przeboje, jak "The Final Countdown" i "Every Breath You Take". Ostatnim, który dołączył do tego zaszczytnego grona jest wspomniany utwór "Careless Whisper" George’a Michaela, który pozostawił daleko w tyle takie przeboje, jak "Freedom". Ten bowiem ma na swoim liczniku nieco ponad 125 mln wyświetleń.

Reklama

George Michael z orkiestrą - Wrocław, 17 września 2011 r. 1 / 6 fot. Maciej Kulczyński Źródło: PAP

"Careless Whisper" z kolejnym rekordem

Piosenka "Careless Whisper" była drugim singlem promującym album grupy Wham! "Make it Big", na którym znalazł się inny przebój duetu "Wake Me Up Before You Go-Go". Co ciekawe, w Wielkiej Brytanii utwór, który w całości śpiewany jest przez George’a Michaela prezentowany był jako jego solowy singel, za który piosenkarz, jako najmłodszy kompozytor, w wieku 21 lat odebrał nagrodę Ivor Novello Songwriter Award.

Utwór z charakterystycznym saksofonowym riffem, powstał, gdy piosenkarz miał 17 lat. Jak powiedział sam Michael, jadąc autobusem do pracy nagle usłyszał w głowie charakterystyczną melodię z dominującym dźwiękiem saksofonu. Później wspólnie z kolegą z zespołu dokończyli piosenkę, która cztery lata później miała się stać znakiem rozpoznawczym George'a Michaela.