Cardi B z nowym singlem "Hot Shit". Gościnnie Kanye West i Lil Durk

Belcalis Almanzar, znana pod scenicznym pseudonimem Cardi B, to amerykańska raperka, pochodząca z Bronxu.

Oprócz takich hitów jak "I Like It" i "Up", ma na swoim koncie wiele prestiżowych nagród, w tym Grammy. Cardi B współpracowała również z największymi gwiazdami estrady jak m.in. Nicki Minaj, Jennifer Lopez, Madonna oraz Bruno Mars. W 2018 roku magazyn "Time" umieścił ją na prestiżowej liście 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie.

Niektórzy fani stwierdzą zapewne, że przyszła najwyższa pora na nowy album. Jej ostatnie muzyczne przedsięwzięcie do debiutancki i jak na razie jedyny album, który ukazał się w 2018 roku. Tuż po jego wydaniu artystka zapowiadała jego kontynuację, która nieco przeciągnęła się w czasie.

Cardi B w nowym utworze. Posłuchaj "Hot Shit"!

"Po prostu przestałam pracować nad albumem, zupełnie nie wiem dlaczego. Myślę, że pandemia i wszystko co się z nią wiązało, zniechęciło mnie do dalszej pracy nad nim. Chciałam wydać album i od razu koncertować" - wyjaśniła w kwietniu tego roku w wywiadzie dla magazynu "XXL".

Teraz jednak raperka wypuściła nowy singel, z gościnnym udziałem Kanye'go Westa i Lil Durka.

Oparty o próbkę z piosenki Marci Griffiths, pt. "Electric Boogy" bit wyprodukował Tay Kieth.

