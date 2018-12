Cardi B w "Carpool Karaoke": Nauka jazdy i tańce z seniorami

Amerykańska raperka Cardi B była gościem Jamesa Cordena w jego programie "Carpool Karaoke".

Cardi B wystąpiła u Jamesa Cordena /Dimitrios Kambouris /Getty Images

"Carpool Karaoke" to program brytyjskiego aktora i komika Jamesa Cordena. Gospodarz w swoim samochodzie gościł już takie gwiazdy jak Stevie Wonder, Adele, Chris Martin (Coldplay), Justin Bieber, Christina Aguilera, Sia, Jennifer Lopez, Gwen Stefani, Michelle Obama czy zespół One Direction.

Reklama

Zaproszenie od Cordena przyjęła również Cardi B.

W trakcie przejażdżki z Brytyjczykiem amerykańska raperka wykonała swoje największe przeboje takie jak "Bodak Yellow" czy "Money".

W rozmowie z prowadzącym Cardi B wyznała m.in., że ma aktualnie pięć samochodów. "Ale ty nie umiesz prowadzić auta. Jaki jest więc sens posiadania pięciu samochodów?" - zapytał raperkę James Corden. "Mmm... żeby robić sobie z nimi zdjęcia?" - odpowiedziała z uśmiechem Cardi B, czym mocno rozbawiła prowadzącego.

Chwilę później Corden zaproponował gwieździe naukę jazdy. By spróbować, Cardi B musiała zdjąć swoje buty na "niebotycznych" obcasach. "Wyglądasz na zdenerwowanego" - rzuciła raperka do Jamesa już zza kółka.

W trakcie krótkiej przejażdżki Cardi B potrąciła kilka słupków oraz uderzyła w kamerę.

Na koniec wizyty James Corden zabrał swojego gościa do centrum seniora, gdzie Cardi B wystąpiła dla podopiecznych placówki.