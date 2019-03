Cardi B i Bruno Mars w gorącym teledysku. Zobacz "Please Me"

Cardi B i Bruno Mars po raz kolejny połączyli siły i nagrali wspólny klip do piosenki "Please Me". Zobaczcie gorący teledysk, na którym pokazane jest spotkanie artystów w meksykańskiej restauracji.

Cardi B i Bruno Mars znów połączyli siły /Christopher Polk /Getty Images

Dwa tygodnie po oficjalnej premierze singla "Please Me" Cardi B i Bruno Mars zaprezentowali wspólny teledysk.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Strój Cardi B na AVN Awards zbyt prowokacyjny? Interia.tv

Reklama

To nie pierwsza kooperacja dwójki popularnych artystów. Na początku 2018 roku ukazała się nowa wersja "Finesse" Bruno Marsa, w której gościnnie pojawiła się Cardi B.



Piosenka szybko stała się hitem, a w Stanach Zjednoczonych pokryła się potrójną platyną.



Clip Cardi B Please Me - & Bruno Mars

Po sukcesie "Finesse" Cardi B miała wyruszyć w trasę z Bruno Marsem jako gość specjalny, niestety jednak musiała z tego przedsięwzięcia zrezygnować ze względu na ciążę i przyjście na świat dziecka.



Clip Bruno Mars Finesse (Remix) feat. Cardi B

Muzyka 26-letniej raperki cieszy się niesłabnącą popularnością. Nie tak dawno gwiazda odebrała nagrodę Grammy za "Invasion of Privacy", który uznano za najlepszy album rap. Tym samym stała się pierwszą kobietą, która zwyciężyła w tej kategorii.



Raperka nadal promuje ostatnie wydawnictwo podczas koncertów. Wiosną odwiedzi także Polskę występując jako headlinerka podczas Orange Warsaw Festival (30.05 - 1.06). Obok niej na festiwalu zagrają m.in: Marshmello, Troye Sivan i Solange.