Carach Angren przed premierą albumu "Franckensteina Strataemontanus"

Niderlandzka grupa Carach Angren przygotowała szósty longplay.

Carach Angren szykują premierę nowego albumu

Płyta "Franckensteina Strataemontanus" będzie mieć swą premierę 26 czerwca nakładem francuskiej wytwórni Season Of Mist.

Materiał dostępny będzie w wersji CD, jako dwupłytowy album winylowy oraz na kasecie.

Miks i mastering wykonał Amerykanin Robert Carranza. Autorem okładki jest niemiecki artysta Stefan Heilemann.

Nowy album symfo-blackmetalowego zespołu dowodzonego przez Seregora (gitara / wokal) i Ardeka (klawisze / orkiestracje) promuje m.in. utwór "Monster".

Możecie go sprawdzić poniżej:

Wideo Carach Angren - Monster (official lyric video) 2020 @carachangrennl

Oto lista utworów longplaya "Franckensteina Strataemontanus":

1. "Here In German Woodland"

2. "Scourged Ghoul Undead"

3. "Franckensteina Strataemontanus"

4. "The Necromancer"

5. "Sewn For Solitude"

6. "Operation Compass"

7. "Monster"

8. "Der Vampir von Nürnberg"

9. "Skull With A Forked Tongue"

10. "Like A Conscious Parasite I Roam".