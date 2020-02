Candlemass z nową EP-ką "The Pendulum"

Pod koniec marca Szwedzi z Candlemass oddadzą w ręce fanów doom metalu nowy materiał.

Candlemass przygotowali nową EP-kę /Oficjalna strona zespołu

Mowa o EP-ce "The Pendulum", na której, poza utworem tytułowym, znajdziemy pięć kompozycji w wersjach demo, z których żadna nie była dotąd opublikowana. Wspomniane numery to "Snakes Of Goliath", “Sub Zero", “Aftershock", “Porcelain Skull" i “The Cold Room" - wszystkie powstały podczas sesji nagraniowej albumu “The Door To Doom" (2019 r.), z którego utwór "Astorolus - The Great Octopus" (z gościnnym udziałem Tony’ego Iommiego) nominowano do nagrody Grammy.

"'The Pendulum’ to przede wszystkim mocne riffy, potężne refreny i obłęd w fanatycznym wydaniu. Prawdę powiedziawszy była to ostatnia rzecz, którą skomponowałem na album ‘The Door To Doom’, ale zabrakło mi czasu na jej ukończenie" - wyjaśnił Leif Edling, basista i lider Candlemass.

Miksem "The Pandulum" zajął się Niklas Flyckt. Za produkcję odpowiada Marcus Jidell, gitarzysta Avatarium.

Nowa EP-ka sztokholmskich luminarzy doom metalu będzie mieć swą premierę 27 marca nakładem austriackiej Napalm Records.

Przypomnijmy, że Candlemass będzie jedną z gwiazd tegorocznej Metalmanii, która - po raz pierwszy w formule open air - odbędzie się 29 sierpnia, ale nie w Katowicach, lecz na Letniej Scenie Progresji w Warszawie.

Premierowego utworu "The Pendulum" Candlemass możecie posłuchać poniżej: