Camila Cabello w szczerym wyznaniu. Wokalistka zdradziła co robi, by jej życie było lepsze

Niektórzy fani tak popularniej obecnie wokalistki - Camili Cabello - być może zastanawiają się, dlaczego z taką powściągliwością udziela się ona w mediach społecznościowych. Gwiazda sama postanowiła zdradzić co jest tego powodem, a przy okazji dała swoim fanom dobrą, życiową radę.

Na temat Camili Cabello jest ostatnio w mediach bardzo głośno. Pisze się o niej nie tylko ze względu na jej działania artystyczne i talent, ale także z powodu wzbudzającej wiele emocji relacji, która łączy ją z popularnym wokalistą Shawnem Mendesem.

Para nie skomentowała łączącej ich więzi, sama Camila również nie jest wylewna i nie pokazuje w mediach społecznościowych szczegółów dotyczących jej życia prywatnego. Gwiazda wrzuca przede wszystkim informacje dotyczące jej pracy i kariery. Ostatnio zdradziła, że nie potrafi czytać i nie przejmować się tym, co w mediach społecznościowych piszą ludzi, dlatego korzysta z nich rzadko i stara się nie czytać komentarzy.

"Naprawdę chciałam wszystkim tutaj wysłać miłość - nie publikuję tak często w mediach społecznościowych, ponieważ nie jest to dla mnie dobre i nie wiem, jak nie przejmować się tym, co mówią ludzie, dlatego po prostu nie czytam" - napisała Cabello.

Dodała też: "jestem całkowicie świadoma, że mogę korzystać z tej platformy, aby pomagać ludziom nawet, jeśli będzie to niewielka pomoc".

Wokalistka postanowiła podzielić się ze swoimi fanami radą, która pozytywnie wpłynęła na jakość jej życia.

"Do każdego tutaj, kto walczy, co wszyscy czasami robimy, ponieważ jesteśmy ludźmi. Bardzo polecam poświęcić pięć minut na dzień na to, by po prostu oddychać. Robiłam to ostatnio i bardzo mi to pomogło, wcześniej nie rozumiałam medytacji ani koncepcji świadomego oddychania, ale robiłam to przez ostatnie kilka miesięcy i czuję, że jakość mojego życia się poprawiła".

Camila Cabello stwierdziła, że kiedyś żyła przede wszystkim uwięziona w ciągłych przemyśleniach, a nie 'tu i teraz'. Jednak praktykując świadome oddychanie kilka razy dziennie, a przede wszystkim wtedy, kiedy czuła się przytłoczona, zdecydowanie polepszyła jakość swojego życia.