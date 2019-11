Camila Cabello i "Living Proof": Posłuchaj nowego utworu z płyty "Romance"

Camila Cabello, aktualnie najczęściej słuchana artystka na świecie na Spotify, wydała nowy singel "Living Proof". To zapowiedź jej drugiego albumu "Romance".

Camila Cabello zapowiada nową płytę /Anne Barson/FilmMagic /Getty Images

To już trzeci singel z nadchodzącej płyty.



Wideo Camila Cabello - Living Proof (Audio)

"Chciałam, aby ten album brzmiał jak to, co czuje zakochana, to prawie niemożliwe, ale mogę powiedzieć, że dałam z siebie wszystko" - napisała Camila Cabello na Twitterze. "To było moje, a teraz jest twoje. Mam nadzieję, że podoba ci się to tak samo, jak mi".



Premiera płyty zaplanowana jest na 6 grudnia. Piosenkarka wyruszy także w trasę "The Romance Tour". Na razie zaplanowane są koncerty w Ameryce Północnej.



Wcześniej piosenkarka opublikowała dwa utwory: "Shameless" i "Liar". Tworząc nową muzykę, Camila Cabello czerpała ze swoich własnych doświadczeń i jak sama przyznaje, to najbardziej osobiste utwory, jakie wydała do tej pory.

Wideo Camila Cabello - Liar (Audio)

"Te piosenki to dosłownie historia ostatnich kilku lat mojego życia - wiedziałam od dawna, że chcę, żeby mój album nazywał się 'Romance'. To album o zakochaniu" - mówi Cabello.

Wideo Camila Cabello trafiła do szpitala po gali Billboard Music Awards (x-news, Associated Press)

Tuż po występie na gali MTV VMA, Camila zupełnie zmieniła layout swoich mediów społecznościowych i zaprosiła słuchaczy do świata "Romance". Ujawniła tytuł nowej płyty w wideo na Instagramie, prawie dosłownie otwierając swoje serce. Następnie ujawniła tytuły utworów, okładki oraz zapowiedź teledysku do utworu "Shameless". Ponad 36 milionów fanów zobaczyło i polubiło te posty.

Utwory odzwierciedlają ewolucję, którą przechodzi artystka. Naładowany emocjami utwór "Shameless", rozpoczyna się od intymnej zwrotki, która prowadzi do refrenu, nagranego na tle hipnotyzującej gitary, gęstej linii basu i pulsującej perkusji. Inną stronę Camili pokazuje "Liar" - chwytliwy, taneczny numer, który łączy latynoskie rytmy z chwytliwym hookiem.



Do utworu "Shameless" powstał teledysk, który wyreżyserował Henry Sholfield, autor klipów Billie Eilish, Dua Lipy i Rosalii.

Clip Camila Cabello Shameless

Nowe utwory ukazują się w absolutnie najlepszym momencie kariery Camili, która pobiła właśnie serię rekordów. To obecnie najczęściej słuchana artystka na Spotify - w ciągu jednego miesiąca jej utwory przesłuchano 61,2 miliony razy! Jej wielki hit "Havana" ( posłuchaj! ) stał się także najczęściej odtwarzanym w historii utworem wykonywanym przez kobietę.

Jakby tego było mało, "Señorita", duet z Shawnem Mendesem, to nie tylko numer jeden na listach przebojów na całym świecie, ale także najczęściej streamowany utwór tego lata na Spotify i piosenka, której liczba odtworzeń na Spotify przekroczyła 100 milionów najszybciej w historii serwisu. Był to także najlepszy debiut wśród duetów damsko-męskich na Spotify.

Debiutancki album "Camila" zdobył w wielu krajach certyfikaty złotych i platynowych płyt, w tym w Polsce. Dotychczasowy katalog artystki to ponad 8,8 miliarda streamów i 3,5 miliard wyświetleń teledysku.