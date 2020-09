Cadaver: Szczegóły premiery albumu "Edder & Bile"

Deathmetalowa grupa Cadaver z Norwegii wypuści pod koniec listopada czwarty longplay.

Zespół Cadaver powraca z nową płytą /Hannah Verbeuren /materiały prasowe

"Edder & Bile", pierwszą od 16 lat płytę norweskich pionierów death metalu, wyprodukowano samodzielnie. Pewnym wsparciem w kwestiach inżynierii dźwięku służył Adair Daufembach. Nagrania i miks odbyły się w hollywoodzkim studiu Northwood Sound.

"Zależało mi na tym, żeby brzmiało to jak Cadaver, współcześnie, ale i ponadczasowo. Dla nas jest to death metal" - powiedział Anders Odden, grający na gitarze i basie wokalista i lider Cadaver.

"Przy tworzeniu 'Edder & Bile' naszym celem było uchwycenie tej paskudnej żywiołowości death metalu. Wyszło nam to w sposób naturalny" - dodał Dirk Verbeuren, belgijski perkusista Cadaver, były muzyk Soilwork, a od 2016 roku bębniarz samego Megadeth.

Na "Edder & Bile" usłyszymy gościnnie dwie ikony amerykańskiego death metalu, czyli wokalistów Kama Lee (Massacre) i Jeffa Becerrę (Possessed).

Autorką okładkowego zdjęcia jest Hannah Verbeuren. Szatę graficzną zaprojektował Justin Bartlett.

Przypomnijmy, że na mocy zawartego w kwietniu kontraktu, nową płytę Cadaver wyda niemiecka Nuclear Blast Records. Premierę zaplanowano na 27 listopada (CD, winyl, cyfrowo).

Najnowsze dokonanie Cadaver promuje już pierwszy singel "Morgue Ritual". Nakręcony do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Clip Cadaver Morgue Ritual

Oto lista utworów albumu "Edder & Bile":

1. "Morgue Ritual"

2. "Circle Of Morbidity"

3. "Feed The Pigs"

4. "Final Fight"

5. "Deathmachine"

6. "Reborn"

7. "The Pestilence"

8. "Edder & Bile"

9. "Years Of Nothing"

10. "Let Me Burn".