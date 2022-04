Informację o śmierci muzyka przekazał "Washington Post". C.W. McCall zmarł w swoim domu w Ouray w stanie Colorado.

Kim był C.W. McCall? Sławę przyniósł mu jeden przebój

C.W. McCall, a właściwie Bill Fries, w latach 70. pracował na stanowisku dyrektora reklamy. Swój przyszły artystyczny wizerunek stworzył na potrzeby firmy Metz Baking Company’s Old Home Bread, zajmującej się hurtowym wypiekiem chleba.

Za kampanię z C.W. McCallem Fries otrzymał nagrodę Clio, a następnie na poważnie zainteresował się muzyką i nagrał kilka płyt.

Tworzył piosenki country takie jak: "Old Home Filler-Up An’ Keep On-A-Truckin’ Cafe", "Wolf Creek Pass", "Classified", "There Won’t Be No Country Music (There Won't Be No Rock 'n' Roll)" i "Roses For Mama".

Jego największym hitem był jednak numer "Convoy" z 1975 roku, który dotarł na pierwsze miejsce listy Billboard Hot 100. Utwór stał się też inspiracją do stworzenia filmu "Konwój" z 1978 roku, w którym zagrali: Ali MacGraw, Kris Kristofferson oraz Ernest Borgnine.

W 1976 roku McCall stworzył kontynuację piosenki pt. "Around the World with the Rubber Duck", która stała się nieoficjalnym hymnem kierowców ciężarówek w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Australii.