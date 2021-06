Burning Point z nowym albumem "Arsonist Of The Soul"

W październiku swą premierę mieć będzie nowy materiał fińskiej grupy Burning Point.

"Arsonist Of The Soul" będzie już ósmym longplayem powermetalowej formacji z Finlandii, której początki sięgają końca lat 90.

Na nowej płycie podopiecznych niemieckiej AFM Records nie usłyszymy już jednak wokalistki Nitte Valo (eks-Battle Beast), która rozstała się z Burning Point w 2019 roku.

W szeregach fińskiego zespołu pojawiło się za to kilku nowych muzyków, w tym włoski wokalista Luca Sturniolo, basista Jarkko Poussu, perkusista Tuomas Jaatinen oraz grający na klawiszach Matti Halonen.

Pierwszy od pięciu lat album Burning Point nagrano pod kierownictwem Kari Vähäkuopusa, dawnego wokalisty Catamenii. Mastering odbył się w niemieckim studiu Gate w Wolfsburgu, gdzie za konsoletą zasiadł Miro Rodenberg, klawiszowiec Avantasii.

Autorem okładki "Arsonist Of The Soul" jest niemiecki grafik i ilustrator Jan Meininghaus.

Premierę nowego albumu Burning Point zaplanowano na 22 października (CD, na winylu).

Teledysk do rozpoczynającego longplay "Arsonist Of The Soul" numeru "Blast In The Past" Burning Point możecie zobaczyć poniżej:

Oto program płyty "Arsonist Of The Soul":

1. "Blast In The Past"

2. "Rules The Universe"

3. "Out Of Control (Savage Animals)"

4. "Persona Non Grata"

5. "Arsonist Of The Soul"

6. "Hit The Night"

7. "Running In The Darkness"

8. "Calling"

9. "Off The Radar"

10. "Fire With Fire"

11. "Will I Rise With The Sun"

12. "Eternal Life".