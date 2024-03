Nowy materiał berlińskiego kwintetu z pogranicza melodyjnego i technicznego death metalu będzie mieć swą premierę 5 kwietnia w barwach kalifornijskiej wytwórni Seek & Strike.

"Reap The Apocalypse", "Death Of A Songbird", "Blood Splattered Symphony", "Aim For The Stars" i "The War Within" - to tytuły utworów, które znajdziemy na EP-ce "Dismal".

Burn Down Eden świętuje 10-lecie. Co planuje?

Zespół, obchodzący w tym roku 10. urodziny, zapowiedział już kolejną EP-kę, która wraz z kompozycjami z "Dismal", trafi na czwarty album Burn Down Eden. Jego premiery należy się podziewać pod koniec roku.



EP-kę "Dismal" promuje wideoklip do utworu "Reap The Apocalypse". Możecie go zobaczyć poniżej: