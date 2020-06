Bulletbelt przed premierą albumu "Warlords"

Nowozelandzki kwartet Bulletbelt wyda niebawem nową płytę.

Premiera nowej płyty Bulletbelt już niedługo /Bixi Krippner /materiały prasowe

Nagrania albumu "Warlords" odbyły się w The Surgery Studio.

W roli producenta wsparł zespół James Goldsmith, który odpowiadał również za miks. Masteringiem z kolei zajął się Brad Boatright w studiu Audiosiege.

Autorem okładki jest po raz kolejny Scarecrowoven.

Nową płytę black / thrashmetalowców z antypodów opublikuje Impaler Records. Premierę zaplanowano na 1 lipca.

Bulletbelt podzielili się niedawno z fanami teledyskiem do premierowej kompozycji "Blade On The Fire". Możecie go zobaczyć poniżej:

Clip Blade On The Fire

Na longplayu "Warlords" usłyszymy dziewięć utworów. Oto ich tytuły:

1. "Destroyer Of All"

2. "Impaler"

3. "Punishment Of God"

4. "Herodian"

5. "Blade On The Fire"

6. "Flames Of Hell"

7. "Boudicia"

8. "Mutilate And Destroy"

9. "Warlord".