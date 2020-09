Bruce Springsteen nagrał nową płytę "Letter To You". W pięć dni

"The Boss" zaprosił swój zespół E-Street Band do swojego domowego studia. Niecały tydzień zajęło im nagranie muzyki na album, który ukaże się 23 października tego roku. Bruce Springsteen wyjaśnił, że po prostu usiedli i zagrali. Bez montowania, zgrywania i dogrywania.

Bruce Springsteen zapowiada nowy album /Debra L Rothenberg /Getty Images

Płyta "Letter To You" będzie zawierać dziewięć oryginalnych utworów oraz trzy: "Janey Needs A Shooter", "If I Was The Priest" i "Song For Orphans", które artysta napisał na samym początku swojej kariery, ale dotąd nie zostały wydane.

Clip Bruce Springsteen Letter To You

Do promocji wybrano tytułowe nagranie.



To już 20. płyta w dorobku Bruce'a Springsteena, który w czasie pandemii zaczął prowadzić audycje radiowe. W jednej z nich zaznaczył, że kiedy skończy się zaraza, zrobi imprezę, jakiej jeszcze świat nie widział. Zaznaczył też, że najbardziej brakuje mu koncertów, bo nagrywanie nowych płyt nie jest trudne, gdy ma się dobry zespół i trochę talentu.

Przy tej okazji warto zaznaczyć, że grubo przed pandemią Springsteen nagrał już album w warunkach izolacji, tyle że dobrowolnej. Szósta w jego dorobku płyta "Nebraska" powstała w... sypialni.

