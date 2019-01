Brodka i jej koncert "MTV Unplugged" później. Zobacz wideo "Syberia"

Ze względu na opóźnienia w fabryce, będące poza kontrolą Brodki, premiera fizycznej formy albumu "MTV Unplugged" została przesunięta na 15 lutego. Wokalistka za to opublikowała singel "Syberia" nagrany w duecie z Krzysztofem Zalewskim.

Monika Brodka wydaje płytę "MTV Unplugged" /Artur Szczepański / Reporter

- Z Krzyśkiem przez lata grałam w jednym zespole i się z nim przyjaźnię, więc to był dla mnie naturalny wybór. On już od jakiegoś czasu z nami nie gra, bo jego kariera się tak rozwinęła i potoczyła, że nie ma na to kompletnie czasu. Chciałam tym również podsumować pewien okres - opowiada w rozmowie z Interią Monika Brodka.

Clip Brodka Syberia (MTV Unplugged) - feat. Krzysztof Zalewski

Gośćmi koncertu "MTV Unplugged" byli Krzysztof Zalewski i Dawid Podsiadło.

"MTV Unplugged Brodka" to zapis akustycznego występu, który odbył się 12 kwietnia 2018 r. w lubelskim Centrum Spotkania Kultur. Koncertowi towarzyszyła jedyna w swoim rodzaju oprawa wizualna, którą przygotowała Aleksandra Wasilkowska, słynna architektka, urbanistka i scenografka. Za reżyserię odpowiada Agnieszka Szmoczyńska, jedna z najciekawszych autorek polskiego kina ostatnich lat ("Córki Dancingu").

W trakcie występu na żywo Brodka zaprezentowała kompozycje z ostatniej płyty "Clashes", kultowej "Grandy", EP-ki "LAX" oraz debiutanckiego krążka zatytułowanego po prostu "Album" z 2004 r.

- To jest taka płyta bardziej "fanowska". Zależało mi, żeby ten materiał był bardziej przekrojowy. Momentami było ciężko, bo pewne utwory trzeba było przearanżować tak, żeby pasowały do całej reszty i żeby znaleźć w tym jakiś wspólny klucz chociażby z moją ostatnią płytą. Była to muzycznie intensywna, ciekawa, momentami trudna, praca, ale też bardzo twórcza. Starałam się wybrać utwory, które sama lubię, ale też taki, od którego wszystko się zaczęło, czyli utwór "Ten" - opowiadała Brodka w rozmowie z Interią.

Clip Brodka Varsovie (MTV Unplugged)

Na płycie znajdzie się 15 piosenek, w tym również cover Nirvany "Heart-Shaped Box". Materiał został zmiksowany przez Luca Smitha (Foals, Crystal Fighters, Everything Everything) oraz zdobywcę nagrody Grammy Noah Georgesona (Joanna Newsom, Devendra Banhart, The Strokes), który współpracował z Brodką przy albumie "Clashes".

Od 10 grudnia 2018 r. pełny zapis koncertu można obejrzeć w serwisie player.pl.



