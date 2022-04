"Dobry Boże, to jest takie dobre! Ale i tak mam trochę odcinków do nadrobienia. Oglądając to i czerpiąc frajdę z tych szalonych historii, nagle poczułam, że cały mój niepokój znika. Ten serial był dla mnie jak medytacja! Wywołał ogromny uśmiech na mojej twarzy" - wspomina Britney Spears na Instagramie.

Nie brakuje jednak głosów, że "Euforia" robi więcej złego niż dobrego i może być szkodliwa zwłaszcza dla nastolatków. W tej kwestii interweniowała m.in. organizacja przeciwdziałająca narkomanii D.A.R.E.

"Zamiast wspierać pragnienie każdego rodzica, aby uchronić swoje dzieci przed potencjalnie przerażającymi konsekwencjami nadużywania narkotyków i innych ryzykownych zachowań, serial HBO +Euforia+ niesłusznie gloryfikuje i niewłaściwie przedstawia zażywanie narkotyków przez uczniów szkół średnich, uzależnienia, przygodny seks, przemoc i inne destrukcyjne zachowania jako powszechne w dzisiejszym świecie" - przedstawiciel organizacji mówił serwisowi TMZ.

Serial o życiu uzależnionej od narkotyków nastolatki, Rue Bennett, granej przez Zendayę, doczekał się dwóch sezonów. Miesiąc temu HBO potwierdziło, że powstanie także trzecia transza.

Britney odkryła niedawno również inne sposoby poprawiania sobie nastroju. Rozmiłowała się w sztuce zdobienia paznokci poza tym niezmiennie odpręża ją taniec.