Boys: Marcin Miller i tajemnicza blondynka. Zobacz teledysk "Choćbyś tęsknił"

"Piękny oldschool" - internauci zachwycają się najnowszym teledyskiem discopolowej grupy Boys. Marcin Miller zaprezentował klip do piosenki "Choćbyś tęsknił".

Marcin Miller (Boys) prezentuje nowy teledysk /Piotr Fotek / Reporter

Teledysk do premierowej piosenki "Choćbyś tęsknił" (sprawdź!) został zrealizowany w malowniczych plenerach w Maroku.

Marcin Miller do Maroka wybrał się ze swoim przyjacielem Marcinem Załęskim (All Interactive) i piękną blondynką, która zagrała partnerkę lidera Boys w klipie.

Wokalista na swoim Instagramie chętnie dzielił się zdjęciami z wizyty w Maroku.

"Praca na planie zdjęciowym 'Gry o Tron'" - napisał Miller pod jednym z postów, a internauci zwrócili uwagę na podobieństwo modelki do Daenerys Targaryen, matki smoków z popularnego serialu HBO.



Dodajmy, że prywatnie Marcin Miller od dawna związany jest z żoną Anną (poznali się w 1988 r.). Mają dwóch synów - Alana i Adriana.

Żona Millera nie towarzyszy mu na koncertach, stara się unikać zainteresowania mediów i źle czuje się w świetle jupiterów.

"Moja żona, my jesteśmy jakby innym światem. Ja jestem muzykiem z wyboru, ale tych ścianek, autografów musiałem się uczyć. Pamiętam pierwsze moje wrażenia, nie potrafiłem się wysłowić, nie potrafiłem dobrać skarpet do garderoby, do butów, w ogóle koszmar, a moja żona powiedziała: kochanie, to jest twój świat, ścianki, autografy, rób swoje, ja ci nie będę przeszkadzała. Kiedyś jej proponowałem, żeby przyjechała - nie, to nie" - tłumaczył Marcin Miller.