Bon Jovi: Nowa płyta "Bon Jovi: 2020" na wybory

W 2020 r. ma się pojawić nowy album grupy Bon Jovi. Poznaliśmy pierwsze szczegóły tego wydawnictwa.

Jon Bon Jovi w wyborach prezydenckich w 2016 r. poparł Hillary Clinton /Justin Sullivan /Getty Images

Następca "This House Is Not For Sale" z 2016 r. otrzymał tytuł "Bon Jovi: 2020".

Reklama

Informację o nowym albumie ujawnił lider kapeli, Jon Bon Jovi.

"2020 to rok wyborów (Amerykanie będą wybierać prezydenta - PAP Life), więc taki tytuł pasuje" - powiedział w jednym z wywiadów.

"Poprzednia płyta skupiała się na osobistych kwestiach, teraz to już za nami" - dodał rockman, który od lat angażuje się po stronie Demokratów.



Wokalista Bon Jovi zapowiedział, że utwory z nadchodzącego albumu poruszać będą społeczne tematy, jak niedawne strzelaniny w Teksasie i Ohio w USA czy problemy weteranów ze stresem pourazowym.

Bon Jovi to jeden z największych rockowych zespołów świata. Grupa rozpoczęła działalność w 1983 r. Przełomem okazał się trzeci album zespołu "Slippery When Wet". Płyta trafiła na sklepowe półki w sierpniu 1986 r. Dzięki drugiemu singlowi, piosence "Livin' On A Prayer", zawędrowała równie wysoko. Piosenka zaś stała się niemal hymnem i do tej pory jest najbardziej charakterystycznym utworem Bon Jovi.

Clip Bon Jovi Livin' On A Prayer

Kolejnym singlem z płyty było "Wanted Dead Or Alive". Sukces tej piosence zapewniło wykonanie jej w 1989 r. na gali rozdania MTV Video Music Awards. Wyjątkowość tego wykonania polegała na tym, że Jon i Richie po prostu usiedli na stołkach barowych ze swoimi gitarami akustycznymi - jak na tamte czasy była to zupełna nowość. Tak właśnie Bon Jovi zapoczątkowali koncerty "MTV Unplugged".

Clip Bon Jovi Wanted Dead Or Alive

Bon Jovi w Warszawie - 12 lipca 2019 r. 1 / 19 Zobacz zdjęcia z koncertu Bon Jovi na PGE Narodowym w Warszawie z 12 lipca 2019 r. Źródło: Show The Show Autor: Ewelina Wójcik udostępnij

Po różnych zawirowaniach i przerwach w działalności w 2000 r. został wydany album "Crush", a pierwszym promującym go singlem było "It's My Life". Piosenka odniosła ogromny sukces - była najlepiej sprzedającym się singlem roku w wytwórni i zdobywała szczyty list przebojów.

Sukces tej płyty przerósł oczekiwania zespołu - album sprzedał się w ponad 7 mln egzemplarzy, mimo wielkiego w tamtym czasie boomu na darmowe - i nielegalne - ściąganie muzyki z internetu.

W Polsce grupa do tej pory zagrała dwukrotnie - w czerwcu 2013 r. w Gdańsku i w lipcu tego roku na PGE Narodowym w Warszawie.