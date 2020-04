Bohdan Gadomski nie żyje. Tajemnicza śmierć dziennikarza i publicysty

Bohdan Gadomski, polski dziennikarz muzyczny i publicysta, zmarł 7 kwietnia 2020 roku po długiej chorobie.

Bohdan Gadomski zmarł po długiej chorobie /Andras Szilagyi /MWMedia

Informacja o śmierci dziennikarza i jednej z najbarwniejszych postaci polskiego show-biznesu pojawiła się na jego oficjalnym koncie na Facebooku.

"Z wielkim smutkiem i żalem podajemy wiadomość że, po długotrwałej i ciężkiej chorobie zmarł wybitny redaktor Bohdan Gadomski. Wszelkie informację związane z terminem oraz miejscem pogrzebu będą podane w późniejszym terminie" - czytamy.

W komentarzach pod ogłoszeniem Andrzej Rodan, współpracownik Gadomskiego poinformował, że przyczynę śmierci będzie wyjaśniała policja. "Bardzo podejrzana sprawa" - dodał.



Kilka godzin wcześniej na facebookowym profilu "Kulturalnipl" pojawiło się ogłoszenie, w którym redaktorzy twierdzą, że od ponad miesiąca nie mają kontaktu z dziennikarzem. Prosili jego bliskich o pomoc w ustaleniu, gdzie przebywa.



Śmierci dziennikarza nie potwierdzono w żadnym innym medium.



Gadomski w 2019 roku informował o swoich problemach zdrowotnych w mediach społecznościowych.



"Wracam do Was ze świata chorych. W ostatnim tygodni byłem w szpitalu kardiologicznym, bo dopadł mnie zawał serca. Do tego zapalenie płuc. Na serce choruję od dawna, teraz choroba się odnowiła. Będzie mi wolno dużo mniej niż dawniej" - pisał w tamtym czasie.

Zdjęcie Bohdan Gadomski w towarzystwie Zbigniewa Buczkowskiego / Alina Gajdamowicz/Studio69 / Agencja FORUM

Bohdan Gadomski ukończył Studium Dziennikarstwa i Wiedzy o Prasie w Łodzi Państwowe Studium Kultury i Oświaty w Warszawie na kierunku reżyseria teatralna. Uczył się też śpiewu klasycznego oraz studiował filologię polską.

Uznanie i rozgłos przyniosły mu publikacje na temat Violetty Villas, Michaela Balla i Shirley Bassey. Był laureatem wielu nagród, m.in. Złotego Pióra dla najlepszego recenzenta.

Współpracował z takimi tytułami jak "Angora" i "Express Ilustrowany", był też częstym gościem Telewizji Polskiej, TVN-u, Superstacji i Polsatu. Sprawował też funkcję redaktora naczelnego w Radiu Łódź, Radiu Classic i Radiu Parada.



Na swoim koncie Gadomski miał też kilka epizodów muzycznych. Wygrał m.in. łódzkie "Spotkanie z polską piosenką" i radiowy konkurs dla młodych piosenkarz "Bez protekcji" Włodzimierza Korcza.



Na koncie ma też piosenki "Duch Dusza i Ciało", "Czy pani tańczy twista", "Wszystko przeminie, wszystko przepadnie" oraz "Ten wyjątkowy czas".

Ma też na koncie role filmowe w produkcjach "Mantra" i "Lawstorant".

Gadomski napisał również dwie książki biograficzne dotyczące Andrzeja Rodana.