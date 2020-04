​Bleed From Within: Szczegóły premiery albumu "Fracture"

Szkocka formacja Bleed From Within wyda pod koniec maja piątą płytę.

Davie Provan (Bleed From Within) w akcji /Shirlaine Forrest/WireImage /Getty Images

"Fracture", nowy longplay kwintetu z Glasgow, nagrano - podobnie jak poprzednią płytę "Era" z 2018 roku - w we własnym studiu, oraz w angielskim studiu Middle Farm pod okiem Adama "Nolly" Getgooda.

Autorem okładki jest Davie Provan, basista Bleed From Within.



Piąty album melodyjnych death / groovemetalowców ze Szkocji trafi do sprzedaży 29 maja nakładem niemieckiej Century Media Records (CD, winyl, cyfrowo).



Płytę "Fracture" promują single "The End Of All We Know" i "Into Nothing". Teledysk do tego drugiego możecie zobaczyć poniżej:

Clip Bleed From Within Into Nothing

Oto program albumu "Fracture":



1. "The End Of All We Know"

2. "Pathfinder"

3. "Into Nothing"

4. "Fall Away"

5. "Fracture"

6. "Night Crossing"

7. "For All To See"

8. "Ascend"

9. "Utopia"

10. "A Depth That No One Dares".