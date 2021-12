Blazemth z debiutem po latach (nowa płyta "The Return Of Lucifer")

Choć początki Blazemth sięgają pierwszej połowy lat 90., "The Return Of The Lucifer" będzie pierwszą dużą płytą formacji z Barcelony.

Nagrań dokonano w studiu Moonsower pod okiem Javiego Bastarda, który zajął się także miksem. Mastering wykonano w studiu Unisound Studios pod okiem słynnego Szweda Dan Swanö.

Pierwszy longplay Blazemth będzie mieć swą premierę 15 marca 2022 roku pod banderą rodzimej Xtreem Music. Materiał dostępny będzie w wersji CD, na winylu i kasecie oraz drogą elektroniczną.

Reklama

Z premierową kompozycją "Visions Of My Dark Soul" Blazemth możecie się zapoznać poniżej:

Wideo BLAZEMTH - Visions of my Dark Soul [2022]

Oto lista utworów albumu "The Return Of Lucifer":



1. "Magik Invocation"

2. "The Return Of Lucifer"

3. "Inferno"

4. "War"

5. "Hecate"

6. "Visions Of My Dark Soul"

7. "In Fight I Die"

8. "A Passage Of Unlight"

9. "The Grummer"

10. "Outro".