Blauka prezentuje kolejny singel. Zobacz klip "Fantazmat"

"Fantazmat" to trzeci singel zespołu Blauka, zwiastujący debiutancki grupy, który ukaże się jesienią 2019 roku.

Blauka to Georgina Tarasiuk i Piotr Lewańczyk /Wiktor Franko /materiały prasowe

Klip "Fantazmat" to kolejna część opowieści - prequel znanych z wcześniejszych, uznanych przez środowisko filmowe teledysków "Figle Zuchwałe" i "Zawzięcie". Obraz głęboko osadzony w klimacie retro-futuryzmu jest historią o podążaniu tropem idealnej drugiej połowy.

Blauka to polski zespół tworzący muzykę z pogranicza rock/indie/vintage. Gatunek nazywany jest przewrotnie przez twórców jako "retrospektywny rock rekreacyjny". Pomysłodawcami i założycielami formacji jest duet pisarsko-kompozytorski w osobie Georginy Tarasiuk - autorki tekstów i muzyki, znanej m.in. z "Szansy na sukces" oraz Piotra Lewańczyka - basisty i producenta muzycznego.

"Blauka to spostrzegawcze, często humorystyczne teksty piosenek skrywające zbiór przemyśleń, marzeń i galimatiasów ludzkich relacji we współczesnym świecie. Ich piosenki charakteryzuje rzadko spotykane podejście do kompozycji muzycznej, wrzucone do abstrakcyjnego worka pełnego groteski, absurdu i dystansu do samych siebie" - czytamy w materiałach prasowych.

Zobacz klip "Fantazmat":