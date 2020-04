Black The Ripper nie żyje. Raper miał 32 lata

Ceniony przedstawiciel sceny grime – Black The Ripper – zmarł w wieku 32 lat. Nie podano przyczyny śmierci rapera.

Informacje o śmierci twórcy jako pierwsza podała strona internetowa gazety "The Mirror".

Black The Ripper, a właściwie Dean West, urodził się w Edmonton w północnym Londynie. Rodzice rapera pochodzili z Gujany.

Raper był ważną postacią na scenie grime w Wielkiej Brytanii, uznanie zdobył mixtape'ami "Summer Madness", "Afro Samurai" i "Holla Back".

Black The Ripper był również gorącym orędownikiem legalizacji marihuany na Wyspach oraz założycielem firmy Dank of England oferującej odzież i produkty dla palaczy.

Raper osierocił pięcioletniego synka.

Hołd Ripperowi złożyli m.in.: Mahalia, DJ Pioneer, aktor Michael Dapaah i Hardy Caprio.

