Black Sabbath: Specjalne wydanie legendarnej płyty "Vol. 4"

W połowie lutego 2021 r. do sklepów trafi kolekcjonerska wersja super deluxe zawierająca m.in. 20 niepublikowanych utworów studyjnych i nagrań koncertowych grupy Black Sabbath. Klasyczny album "Vol. 4" pierwotnie wydany w 1972 r. został poddany remasteringowi. Całość umieszczona zostanie na 4 CD i 5 LP.

Ozzy Osbourne (Black Sabbath) w 1972 r. /Michael Putland /Getty Images

"Vol. 4" to czwarty album w dorobku Black Sabbath. Z tego wydawnictwa pochodzą m.in. "Supernaut", "Changes" czy "Snowblind".

Reklama

Trafiło ono do Top 10 listy najlepiej sprzedających się albumów w Wielkiej Brytanii i Top 20 listy Billboard w USA.

Wydanie tej płyty, we wrześniu 1972 roku, przyniosło dwie duże zmiany dla członków zespołu: Ozzy'ego Osbourne'a (wokal), Tony'ego Iommiego (gitara), Geezera Butlera (bas) i Billa Warda (perkusja). Jedną z nich była rezygnacja z dotychczasowego producenta Rodgera Baina i wyprodukowanie płyty przez sam zespół, a drugą decyzja o realizacji tych nagrań nie w dotychczasowym studio w Anglii, a w Record Plant w Los Angeles.

"Vol. 4: Super Deluxe Edition" dostępna będzie w wersjach 4 CD i 5 płytach winylowych w wersji 180 gr. Płytom towarzyszyć będzie bogata w treści książeczka, zawierająca opisy z cytatami wszystkich czterech członków zespołu z okresu wydania płyty, rzadko pokazywane zdjęcia oraz plakat z nigdy nie publikowaną grafiką o roboczym tytule "Snowblind".

Clip Black Sabbath Snowblind (Live Video)

Nowy remaster oryginalnych nagrań będzie także dostępny przez serwisy streamingowe, a także będzie można pobrać płyty w wersjach mp3. Już teraz można posłuchać zremasterowanej wersji "Tomorrow's Dream".

Wideo Tomorrow's Dream (2021 Remaster)

Wśród dodatków znajdzie się m.in. sześć niepublikowanych dotąd studyjnych wersji utworów z oryginalnych sesji nagraniowych płyty. Każda z nich dostała nowy miks, wykonany przez Stevena Wilsona, który korzystał z analogowych ścieżek. Najciekawsze z nich to inne wersje "Supernaut" i "Changes" oraz instrumentalna wersja "Under The Sun".

Black Sabbath w Łodzi, 11 czerwca 2014 1 / 21 Źródło: fot. Bartosz Nowicki udostępnij

Zestaw zawiera także 11 dodatkowych nagrań studyjnych (również z nowym miksem Stevena Wilsona z analogowych ścieżek) składających się z m.in. wersji alternatywnych, odrzuconych błędnych nagrań, a nawet urywków ze studyjnych rozmów. Ten materiał zabiera słuchacza w podróż w przeszłość wprost do studia, gdzie mogą oni towarzyszyć Black Sabbath w nagrywaniu tej legendarnej płyty i niejako wziąć udział w jej powstawaniu. Poza wieloma wersjami "Wheels Of Confusion", znaleźć będzie można także odrzucone wersje "The Straightener" i "Snowblind".



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ozzy Osbourne In My Life

Kolekcję dodatków uzupełniają także wersje koncertowe. Ich kolejność odtwarza typową listę koncertową utworów z tamtego okresu, graną na żywo w trakcie trasy po wydaniu "Vol. 4". Nagrania pochodzą z marca 1973 roku, z różnych koncertów na trasie po Wielkiej Brytanii. Były one oryginalnie przeznaczone na płytę koncertową, do wydania której nie doszło.

Pomimo faktu, iż niektóre z nich były dostępne na różnych wydaniach zespołu, to teraz pierwszy raz zostały one ze sobą tak skompilowane, że odtwarzają przebieg koncertów z 1973 roku. Dostały one także nowy miks, wykonany przez Richarda Digby Smitha, który wykorzystał tu oryginalne 16-ścieżkowe analogowe nagrania, uzyskując w ten sposób poziom dźwięku nie słyszany na żadnych innych wersjach. Znaleźć w tym materiale można m.in. "Tomorrow's Dream" i "Cornucopia", a także szczególnie uwielbiane przez fanów "Paranoid" i "War Pigs".

Clip Black Sabbath Paranoid (Live....Gathered In Their Masses)